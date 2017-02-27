Головні новини 27 лютого: обвалений міст, затримання Рубана, нова заява Артеменка і "Оскар"

У Києві обвалився міст, на Донбасі затримали керівника "Офіцерського корпусу", Артеменко розродився черговою гучною заявою, а у Лос-Анджелесі вручили "Оскари" – 27 лютого було щедрим на події.

Ввечері 27 лютого стався обвал на Шулявському мості в Києві.

Внаслідок чого було перекрито від станції метро "Шулявська" до Караваєвих Дач. Зокрема, рух вулицею Гетьмана Мазепи у напрямку Петрівки перекрито відразу за Індустріальним мостом.

На місце обвалу прибув мер столиці Віталій Кличко.

Очевидці публікують промовисті фото з місця інциденту.

Рубана затримали при спробі в'їзду в ДНР

При спробі чергового в’їзду на непідконтрольну Україні територію Донбасу СБУ затримала українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Його затримали на КПВВ "Мар'їнка".

Як зазначив сам Рубан причиною для затримання стало нібито те, що під час проходження контролю він вийшов з автомобіля. Йому скасували проїзд на окуповані території і склали протоколи.

Своє затримання СБУ Володимир Рубан називає помстою за Савченко, з якою він відвідував українських полонених в окупованому Донецьку та Макіївці.

Це помста за Надію Савченко – дуже маленька, дуже низька. В очі це сказати не змогли, бо тоді потрібно буде згадувати наші розмови і про Іловайськ, і про Дебальцеве, і про інші обміни, які СБУ вела невдало, а іноді – навіть із летальними випадками, тому роблять отак через комп’ютер – така помста через комп’ютер,

– підсумував він.

Нова гучна заява Артеменка про Крим

Екс-радикал нардеп Артеменко розповів, що анексований Росією Крим цілком на законних підставах може належати не кому-небудь, а США.

Він навів, за його словами, історичні факти про те, що в першій половині 20 столітт США нібито давали позики Росії "під заставу" Криму.

"В 1920 році Росія отримала кредит в розмірі 50 мільйонів доларів від уряду США. Вони "заклали" Крим, як територію, яка мала б бути передана США, якщо цей кредит не буде повернутий або не будуть сплачені відсотки", – сказав Андрій Артеменко під час прес-конференції у понеділок.

Він запевняє, що Штати вже навіть мали проект, який так і називався "нова Каліфорнія" і планували його реалізувати на території Криму.

Стали відомі усі лауреати "Оскара-2017"

У Лос-Анджелесі відгриміла 89-та церемонія вручення найпрестижнішої премії у сфері кіноіндустрії.

Найбільше вона запам’ятається конфузом наприкінці – фільм "Ла-Ла Ленд" визнали найкращим випадково, а насправді "Оскар" мав отримати фільм "Місячне сяйво".

Повний список переможців можна переглянути тут.

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