Головні новини 28 лютого: втрати на Донбасі, штурм блокадників

З початку доби Україна втратила на сході двох бійців. У Кривому Торці "тітушки" штурмували блокадників, є поранені.

Втрати на Донбасі

Станом на 18:00, 28 лютого, у зоні бойових дій загинули двоє українських бійців. Ще один військовий зазнав поранення.

Штурм блокадників

28 лютого відбувся штурм редуту блокади у Кривому Торці "16 добровольчого батальйону". Штурмували блокадників "тітушки".

Серйозних сутичок та застосування вогнепальної зброї вдалось уникнути. Однак є поранені: один із захисників редуту з ножовим пораненням, інший – із черепно-мозковою травмою та ще один – із переломом ноги.

Зрада у Раді

Нардепам підсунули скандальну книжку про держпереворот. Книжка авторства регіонала Володимира Олійника так і називається "Державний переворот". Мова йде про події Євромайдану, які втікач Олійник називає "державним переворотом" і звинувачує українську владу в його організації.

Космічний туризм

Компанія SpaceX в кінці 2018 року відправить двох туристів у тижневий політ навколо Місяця. Імена туристів поки не називають. Але відомо, що вони вже оплатили свої мандрівки і приступили до підготовки.

Fly me to the moon ... Okhttps://t.co/6QT8m5SHwn — Elon Musk (@elonmusk) 27 лютого 2017 р.

Квітка Джамала

Іменем Джамали назвали новий вид тюльпанів. Квітку вивела і дала їй таку назву компанія з Нідерландів "StoKolex".