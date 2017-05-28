Головні новини 28 травня: теракт у Красногорівці, протести у Росії, патріотичний жест в Криму

Вранці 28 травня бойовики серйозно обстріляли Красногорівку: постраждали місцеві школа та лікарня. У Москві знову відбулись протести. У Криму школярка прийшла на випускний у вишиванці.

"Мною для надання допомоги громадянам, а також для посилення охорони громадського порядку і зруйнованих адміністративних будівель спрямований КОРД. У самому місті серед населення паніки немає. Ситуація повністю під контролем поліції і військових", – запевнив Аброськін.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав цей обстріл актом тероризму. Протести у Москві 28 травня в Москві пройшов мітинг, у якому взяли участь 5 тисяч людей. Москвичі протестували проти знесення п'ятиповерхівок (так званих "хрущівок") і зведення на їх місці нового житла. На мітингу традиційно чергувала поліція. Правоохоронці вилучали всі банери зі згадуванням президента РФ Володимира Путіна і мера Москви – Сергія Собяніна. Окірм гасел щодо збереження будівель, люди вигукували "Росія без Путіна" та "Путін – злодій".

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В анексованому Армянську випускниця школи-гімназії №1 прийшла на випускний у вишиванці.

Як пояснила сама дівчина, це її одиночний протест, яким вона хотіла достукатись до влади, що та не закривала релігійну спільноту, до якої вона причетна.

Дівчина влаштувала протест