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Головні новини 28 травня: теракт у Красногорівці, протести у Росії, патріотичний жест в Криму

22:01, сьогодні 24
Головні новини 28 травня
Головні новини 28 травня / 24 Канал

Вранці 28 травня бойовики серйозно обстріляли Красногорівку: постраждали місцеві школа та лікарня. У Москві знову відбулись протести. У Криму школярка прийшла на випускний у вишиванці.

Теракт у Красногорівці

28 травня бойовики відкрили вогонь по прифронтовій Красногорівці, внаслідок чого загорілась школа. Також сильно постраждала лікарня – хворих евакуйовували просто під кулями. Внаслідок обстрілів постраждали 8 цивільних.

Пізніше заступник голови Національної поліції, начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін вирішив відправити у місто допомогу – спецпризначенців КОРД.

"Мною для надання допомоги громадянам, а також для посилення охорони громадського порядку і зруйнованих адміністративних будівель спрямований КОРД. У самому місті серед населення паніки немає. Ситуація повністю під контролем поліції і військових", – запевнив Аброськін.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав цей обстріл актом тероризму.

Протести у Москві

28 травня в Москві пройшов мітинг, у якому взяли участь 5 тисяч людей. Москвичі протестували проти знесення п'ятиповерхівок (так званих "хрущівок") і зведення на їх місці нового житла.

На мітингу традиційно чергувала поліція. Правоохоронці вилучали всі банери зі згадуванням президента РФ Володимира Путіна і мера Москви – Сергія Собяніна.

Окірм гасел щодо збереження будівель, люди вигукували "Росія без Путіна" та "Путін – злодій".

Фото дня

В анексованому Армянську випускниця школи-гімназії №1 прийшла на випускний у вишиванці.

Як пояснила сама дівчина, це її одиночний протест, яким вона хотіла достукатись до влади, що та не закривала релігійну спільноту, до якої вона причетна.

Школярка прийшла на випускний в Криму у вишиванці

Дівчина влаштувала протест

Теги: Україна Війна на Донбасі Теракт протести Новини Росії Москва Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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