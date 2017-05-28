Головні новини 28 травня: теракт у Красногорівці, протести у Росії, патріотичний жест в Криму

Вранці 28 травня бойовики серйозно обстріляли Красногорівку: постраждали місцеві школа та лікарня. У Москві знову відбулись протести. У Криму школярка прийшла на випускний у вишиванці.
28 травня бойовики відкрили вогонь по прифронтовій Красногорівці, внаслідок чого загорілась школа. Також сильно постраждала лікарня – хворих евакуйовували просто під кулями. Внаслідок обстрілів постраждали 8 цивільних.
Пізніше заступник голови Національної поліції, начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін вирішив відправити у місто допомогу – спецпризначенців КОРД.
"Мною для надання допомоги громадянам, а також для посилення охорони громадського порядку і зруйнованих адміністративних будівель спрямований КОРД. У самому місті серед населення паніки немає. Ситуація повністю під контролем поліції і військових", – запевнив Аброськін.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав цей обстріл актом тероризму.
28 травня в Москві пройшов мітинг, у якому взяли участь 5 тисяч людей. Москвичі протестували проти знесення п'ятиповерхівок (так званих "хрущівок") і зведення на їх місці нового житла.
На мітингу традиційно чергувала поліція. Правоохоронці вилучали всі банери зі згадуванням президента РФ Володимира Путіна і мера Москви – Сергія Собяніна.
Окірм гасел щодо збереження будівель, люди вигукували "Росія без Путіна" та "Путін – злодій".
В анексованому Армянську випускниця школи-гімназії №1 прийшла на випускний у вишиванці.
Як пояснила сама дівчина, це її одиночний протест, яким вона хотіла достукатись до влади, що та не закривала релігійну спільноту, до якої вона причетна.
Дівчина влаштувала протест