Головні новини 2 березня: Трагедія на шахті на Львівщині, наближення безвізу

Через трагедію на шахті на Львівщині загинули 8 гірників. У справі про подорожі українців без віз у Євросоюз з’явилися нові дати.

Трагедія на шахті на Львівщині

2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, через вибух метану стався обвал гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірники, з яких 34 – на аварійній ділянці. За попередньою інформацією, 8 гірників загинули. Наймолодшому було лише 19 років, а найстрашому – 42.

У зв'язку з трагедією в Україні оголосили жалобу.

Наближення безвізу

Безвіз для України вже на фінішній прямій. 5 квітня Європарламент розгляне питання скасування віз для українців. Попри скептицизм, насправді залишилися лише процедурні питання. Поки Франція затягує українське питання.

Додамо, що 15 травня рішення про безвіз має підписати Рада ЄС, а вже 11 червня українці зможуть їздити в ЄС без віз.

Загострення на Сході

На Сході активізувалися бойовики. Сьогодні з танків вони вкотре обстріляли житлові квартали Авдіївки. Також терористи посилили обстріли на Луганщині.

Щонайменше один український військовий загинув.