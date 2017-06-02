Головні новини 2 червня: резонансні деталі нападу на Осмаєва, Королевська у зеленці

Кілера, який намагався в Києві застрелити бійця АТО Адама Осмаєва, впізнав один із українських політиків. А радник МВС Антон Геращенко оприлюднив ім'я стрілка. В Одесі невідомий в камуфляжі облив Королевську зеленкою.

Напад на добровольців

Ввечері, 1 червня, на Подолі у Києві сталася стрілянина: двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Один із поранених – росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на Путіна, тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон.

Він з дружиною Аміною Окуєвою (також воювала в зоні АТО, – "24") домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом. Саме "журналіст" напав, але Окуєва встигла його поранити. Завдяки короткоствольній нагородній зброї. А українці знову активно заговорили про те, що вато дозволити цей вид зброї для усіх.

За словами Окуєвої, псевдожурналіст стверджував, що їх йому рекомендував колишній журналіст "Шустер.Live" Олексій Стукало, відтак вона зверталася до нього підтвердити чи спростувати цю інформацію. Стукало стверджує, що справді деякому Алексу Вернеру надавав контакти Аміни, однак робив це за проханням помічниці Савіка Шустера – Нелі Шелякіної.

У нападника виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександр Дакар. Проте за словами Геращенка, його завербували російські спецслужби.

Агент російських спецслужб, зупинений вчора Аміною Акуєвою, був легалізований і легендований в Україні в лютому 2016 року, під ім'ям Дакара Олександра Венусовича. Один з відомих українських політиків уже впізнав кілера, як людину, яка рік тому виходила на нього під виглядом іноземного журналіста,

– повідомив Геращенко.

Нападником виявився російський кримінальний елемент Артур Денісултанов-Курмакаєв, відомий за прізвиськом "Дінго", який вбив екс-охоронця лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Зараз і він, і Осмаєв перебувають у важкому стані.

Королева-жаба

В Одесі невідомий в камуфляжі вилив на депутата "Опозиційного блоку" Наталію Королевську зеленку. Королевська приїхала в Одесу на конференцію "Жінки за мир". Активісти оточили будівлю та розпочали пікет.

Коли депутат вийшла із конференц-залу, її облили зеленкою. Напередодні надійшло повідомлення про замінування будівлі, саме тому розпочалася евакуація з залу.

За словами медиків, депутат Одеської облради від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська отримала опік ока і часткову втрату зору через те, що чоловік вилив їй в обличчя зеленку.

Евакуація з літака

У львівському аеропорту евакуювали пасажирів та екіпаж літака "Львів – Стамбул" через повідомлення про замінування.

Та при перевірці жодних вибухонебезпечних пристроїв у багажі пасажирів рейсу №UJX 270 "Львів – Стамбул" авіакомпанії "Atlas Global" виявлено не було.

Пасажири рейсу повторно пройшли контроль на авіаційну безпеку. Жодних вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, а повідомлення про наявність вибухового пристрою у багажі було спростовано самим пасажиром та виявилося неправдивим,

– зазначило керівництво львівського аеропорту.

Правоохоронці затримали псевдомінера. А рейс через "замінування", який за розкладом повинен був вилетіти о 13:25, вилетів зі Львова о 15:08 з 76 пасажирами на борту.

Обіцянки від Гройсмана

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що пенсії виростуть для понад 9 мільйонів українців з 1 жовтня 2017 року на більш ніж 600 гривень.

Хочемо зауважити, що зараз середня пенсія в Україні – 65 доларів. Ця сума мізерна не лише для Євросоюзу, але й для жителів пострадянських країн.

Менше ніж в Україні пенсіонерам платять лише у:

Таджикистані – 30 доларів;

Узбекистані – 35 доларів;

Молдові – 64 доларів.

Найбільші пенсії у:

Литві – 286 доларів;

Латвії – 315 доларів;

Естонії – 434 доларів.

Фото дня

У центрі Москви випав мокрий сніг. Синоптики прогнозують на п’ятницю у столиці Росії 12-14 градусів тепла.