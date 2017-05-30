Головні новини 30 травня: конфуз Путіна, ратифікація асоціації, вбитий екс-директор "Укрспирту"

Володимир Путін намагався "вкрасти" українську князівну, Сенат Нідерландів нарешті ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, а у Києві серед білого дня застрелили колишнього директора "Укрспирту".

Вівторок, 30 травня, був багатим на події.

Зухвала "обмовка" Путіна

Під час зустрічі з Президентом Емануеллем Макроном очільник РФ Володимир Путін заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни Ярославни з королем Франції Генріхом I у 1051 році.

"Привласнення" Путіним української князівни неабияк обурили соцмережі.

Коли Анна Ярославна одружувалися з французьким королем у 1051 р. - там де зараз Росія було болото #Путін #Макрон #Україна #переговори — Ivan Lukerya UA (@I_Lukerya) 29 травня 2017 р.

Потролив російського президента навіть міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Вважатиму Пушкіна українцем.Зрештою,українські Одеса і Крим неодноразово надихали його творчого генія:) #JeSuisAnnedeKyiv #JesuisUkrainienne — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 травня 2017 р.

Проблема навіть не в тому, що Росія намагається «привласнити» Анну Ярославну, а в тому, що дійсно вважає Анну Київську росіянкою… — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 травня 2017 р.

А Петро Порошенко такі слова Путіна назвав "спробою на очах всієї Європи викрасти українку Анну Ярославну до російської історії".

Нідерланди нарешті ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС

30 травня у Сенаті Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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Таке рішення нарешті розблокувало початок її дії.

Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

Закон ще має підписати король, далі його опублікують Офіційному журналі Нідерландів і здадуть на зберігання документ про ратифікацію Генеральному секретаріату Ради. Угода про Асоціацію Україна – ЄС набере чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що Угода повноцінно почне діяти вже у липні 2017-го.

Вбивство екс-директора "Укрдиректора"

Вранці 30 травня у Києві невідомий чоловік з авто застрелив перехожого.

Згодом стало відомо, що чоловік виявився колишнім виконувачем обов'язків директора ДП "Укрспирт" Віктор Панков, який займав посаду радника чинного директора держпідприємства.

На думку радника глави МВС Антона Геращенка, одна з провідних версій може бути пов'язана з його роботою в державному концерні "Укрспирт".

Після стрілянини у столиці оголосили план-перехоплення.