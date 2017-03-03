Головні новини 3 березня: Насіров отримав підозру, в Марушевської влаштували обшуки

Роман Насіров потрапив до лікарні та отримав підозру від НАБУ. В Юлії Марушевської провели обшуки. В Україні заборонили "Радио Вести", натомість дозволили літати європейському лоукосту.

Політичний "Оскар"

НАБУ запідозрило голову Фіскальної служби Романа Насірова у причетності до "справи Онищенка". Вручили підозру йому у фешенебельній клініці "Феофінія", куди раптово зліг 38-річний чиновник. Є підозри, що глава ДФС нашкодив державі на 2 мільярди гривень.

Сьогодні уряд відсторонив Насірова від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування.

За подальшим розвитком подій із чиновником стежте на сайті.

Обшуки в Марушевської

СБУ прийшла з обшуком до помешкання екс-глави Одеської митниці Юлії Марушевської. Ухвали суду в них не було. Сама екс-чиновниця зараз перебуває у Гватемалі, де бере участь у Форумі міжнародної організації Freedom House. Вважає, що обшуки – це тиск з боку влади та відповідь на затримання НАБУ Насірова.

Зауважимо, у Марушевської були напружені відносини з чиновником. У нашому розпорядженні є ексклюзивне відео обшуку.

"Радио Вести" замовкне

Проросійське "Радио Вести" не отримало продовження ліцензії в Україні. Підставою для відмови стала наявність у радіокомпанії чотирьох діючих попереджень, одне з яких було накладене через пряму мову в ефірі бойовиків "ЛДНР" та прямі заклики до сепаратизму.

Літаки з України за 30-40 євро

З осені європейський лоукост зайде в Україну і ціни на польоти будуть від 30-40 євро. Таке українцям наобіцяв міністр інфраструктури Володимир Омелян. Щоправда, переговори ще тривають.