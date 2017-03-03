23:02
3 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля
22:11, 2 березня
Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA
21:29, 2 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 21:00: Стан гірників після вибуху. Медики про здоров'я Насірова
Випуск новин
23:01, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головні новини 3 березня: Насіров отримав підозру, в Марушевської влаштували обшуки

22:01, сьогодні 312 Читать новость на русском
У Насірова та Марушевської виникли проблеми
У Насірова та Марушевської виникли проблеми / 24 Канал

Роман Насіров потрапив до лікарні та отримав підозру від НАБУ. В Юлії Марушевської провели обшуки. В Україні заборонили "Радио Вести", натомість дозволили літати європейському лоукосту.

Політичний "Оскар"

НАБУ запідозрило голову Фіскальної служби Романа Насірова у причетності до "справи Онищенка". Вручили підозру йому у фешенебельній клініці "Феофінія", куди раптово зліг 38-річний чиновник. Є підозри, що глава ДФС нашкодив державі на 2 мільярди гривень.

Сьогодні уряд відсторонив Насірова від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування.

За подальшим розвитком подій із чиновником стежте на сайті.

Обшуки в Марушевської

СБУ прийшла з обшуком до помешкання екс-глави Одеської митниці Юлії Марушевської. Ухвали суду в них не було. Сама екс-чиновниця зараз перебуває у Гватемалі, де бере участь у Форумі міжнародної організації Freedom House. Вважає, що обшуки – це тиск з боку влади та відповідь на затримання НАБУ Насірова.

Зауважимо, у Марушевської були напружені відносини з чиновником. У нашому розпорядженні є ексклюзивне відео обшуку.

"Радио Вести" замовкне

Проросійське "Радио Вести" не отримало продовження ліцензії в Україні. Підставою для відмови стала наявність у радіокомпанії чотирьох діючих попереджень, одне з яких було накладене через пряму мову в ефірі бойовиків "ЛДНР" та прямі заклики до сепаратизму.

Літаки з України за 30-40 євро

З осені європейський лоукост зайде в Україну і ціни на польоти будуть від 30-40 євро. Таке українцям наобіцяв міністр інфраструктури Володимир Омелян. Щоправда, переговори ще тривають.

Теги: Україна Роман Насіров Затримання Насірова Юлія Марушевська СБУ ЗМІ НАБУ авіація
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Украинских солдат начали обучать методами России и террористических организаций
сьогодні, 22:19 Украинских солдат начали обучать методами России и террористических организаций
Цві Аріелі 989
Зашквар месяца. Антиблокадный Гройсман, Шуфрич на российском ТВ и дело на 500 грн
сьогодні, 13:15 Зашквар месяца. Антиблокадный Гройсман, Шуфрич на российском ТВ и дело на 500 грн
Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
сьогодні, 21:04 Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
664
Куди поїхати 8 березня: одноденна мандрівка
сьогодні, 18:17 Куди поїхати 8 березня: одноденна мандрівка
331
Кива: Когда я захожу в комнату, только Аваков и Корчинский не прижимают уши
сьогодні, 16:15 Кива: Когда я захожу в комнату, только Аваков и Корчинский не прижимают уши
Євгенія Мазур 5982
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Субсидії можуть значно зменшитися
 16 лютого , 19:46
Екстрену медичну допомогу планують реформувати: 6 головних змін
 8 вересня 2016 , 10:01
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук