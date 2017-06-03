Головні новини 3 червня: повернення "зелених чоловічків", туристичний несезон в Криму

Російське керівництво заборонило своїм військовим в ОРДЛО носити шеврони. Четвертий туристичний сезон в окупованому Криму розпочався, вже традиційно, із відсутності туристів на півострові. У Львові попрощалися з Блаженнішим Любомиром Гузаром.
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, російське керівництво заборонило своїм військовим в ОРДЛО носити шеврони.
"Військовослужбовцям 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ заборонено носіння військової форми, шевронів та інших позначок, які можуть вказувати на їх приналежність до конкретних формувань, військової частини або підрозділу", – йдеться у повідомленні.
У такий спосіб російське командування хоче приховати присутність своїх військ на окремих територіях у Донецькій і Луганській областях. Також ворог збільшив території навколо дислокації військових частин РФ.
Кілька тисяч вірян прийшли до Собору святого Юра у Львові віддати останню шану Кардиналові Любомиру Гузару. У Львові прощалися із Гузаром три дні – щодня перед Собором Святого Юра люди стояли у чергах.
3 червня розпочалася Архиєрейська заупокійна літургія. За нею віряни змогли спостерігати з великих екранів, встановлених на вулиці.
Читайте також: Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
Труну з тілом Патріарха винесли із храму на руках. Святоюрська гора, вщент заповнена людьми, вибухнула оплесками. Не змовкали вони кілька хвилин. Далі – прощальна хода містом.
Попрощатися з Блаженнішим у місті, де він народився, за ці дні прийшли 500 тисяч людей.
У понеділок, 5 червня, його поховають у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового.
Четвертий туристичний сезон в окупованому Криму – розпочався, вже традиційно, із відсутності туристів на півострові.
Читайте також: Чекають туристів. В мережі показали фото недолугого ремонту пляжу в окупованому Криму
Фото із пляжів у селищі Міжводне та Татарської бухти у Twitter опублікувала користувачка Roksolana Today&Крым.
Як свідчать фото та онлайн-камери, які встановленні на пляжах, туристів та відпочиваючих на пляжах немає. Навіть попри сонячну погоду та середню температуру води в морі, яка становить близько +15.