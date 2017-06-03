Головні новини 3 червня: повернення "зелених чоловічків", туристичний несезон в Криму

Російське керівництво заборонило своїм військовим в ОРДЛО носити шеврони. Четвертий туристичний сезон в окупованому Криму розпочався, вже традиційно, із відсутності туристів на півострові. У Львові попрощалися з Блаженнішим Любомиром Гузаром.

"Зелені чоловічки" повертаються

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, російське керівництво заборонило своїм військовим в ОРДЛО носити шеврони.

"Військовослужбовцям 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ заборонено носіння військової форми, шевронів та інших позначок, які можуть вказувати на їх приналежність до конкретних формувань, військової частини або підрозділу", – йдеться у повідомленні.

У такий спосіб російське командування хоче приховати присутність своїх військ на окремих територіях у Донецькій і Луганській областях. Також ворог збільшив території навколо дислокації військових частин РФ.

Прощання з Гузаром

Кілька тисяч вірян прийшли до Собору святого Юра у Львові віддати останню шану Кардиналові Любомиру Гузару. У Львові прощалися із Гузаром три дні – щодня перед Собором Святого Юра люди стояли у чергах.

3 червня розпочалася Архиєрейська заупокійна літургія. За нею віряни змогли спостерігати з великих екранів, встановлених на вулиці.

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Труну з тілом Патріарха винесли із храму на руках. Святоюрська гора, вщент заповнена людьми, вибухнула оплесками. Не змовкали вони кілька хвилин. Далі – прощальна хода містом.

Попрощатися з Блаженнішим у місті, де він народився, за ці дні прийшли 500 тисяч людей.

У понеділок, 5 червня, його поховають у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Фото дня: знайди туриста в Криму

Четвертий туристичний сезон в окупованому Криму – розпочався, вже традиційно, із відсутності туристів на півострові.

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