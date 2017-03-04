Головні новини 4 березня: епопея з Насіровим набирає обертів, самосуд над зловмисниками

У Солом'янському суді Києва оголосили про перерву у засіданні про обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову. Засідання продовжать 5 березня. У Києві п’яні молодики влаштували гонки та врізалися у маршрутку – пасажири влаштували хлопцям самосуд.

Справа Насірова

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вперше після своєї госпіталізації зробив заяву. Допис з’явився на його сторінці у Facebook вранці 4 березня.

Він запевнив, що нікуди не збирався тікати і називає себе патріотом України, а до лікарні потрапив через важку роботу.

"У мене достатньо власної гідності та поваги до Закону, і тому я налаштований з часом піти до суду та особисто взяти участь у засіданні, на якому розглядатиметься міра запобіжного заходу щодо мене", – йдеться у повідомленні. Насіров додав, що доведе безпідставність та абсурдність звинувачень, в тому числі – і в суді. В Національному антикорупційному бюро повідомили, що 4 березня Насірова транспортували з лікарні "Феофанія" в Інститут кардіології імені Стражеска з метою підтвердження або спростування діагнозу. Медики в Інституті Стражеско не змогли підтвердити інфаркт у голови ДФС Романа Насірова, який тимчасово відсторонений від обов'язків, повідомляє "РБК-Україна". За словами лікарів, у результаті "емоційного напруження" у голови Державної фіскальної служби був підвищений тиск – 185/95. Медики не змогли поставити остаточний діагноз, оскільки лікарям не передали результатів попередніх досліджень з клініки "Феофанія". Ввечері 4 березня у Солом'янському суді Києва розпочалось засідання щодо обирання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову. Та судді оголосили про перерву. Засідання продовжиться 5 березня о 10:00. Про перенесення засідання просила сторона захисту. Адвокати апелювали до поганого самопочуття Насірова та заявили, що не встигли ознайомитися з матеріалами справи. Додамо, що після оголошення переви у засіданні Насіров став більш активним та почав спілкуватися з адвокатами.

Самосуд над зловмисниками

У Києві хлопці у нетверезому стані влаштували перегони на Лівому березі.

Як пише видання dtp.kiev.ua, молодики на Honda, BMW та Jaguar Land Rover під час перегонів навіть відкрили стрілянину по активістах, які спробували зупинити їхні шалені гонки.

А вже вранці один із учасників перегонів на повній швидкості врізався в маршрутку. Розлючені пасажири витягли водія та побили його. Однак, серйозних травм йому не завдали.

Зрада в тилу

Працівники СБУ викрили на Херсонщині комерційну структуру, яка регулярно передавала гроші терористам так званої "ДНР".

Служба безпеки провела 17 обшуків на території Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. У результаті правоохоронці вилучили три мільйони гривень та золоті злитки на більше ніж 3,5 мільйона гривень.

Правоохоронці вже затримали одного з керівників цього підприємства та його посередника. Їх підозрюють у фінансуванні тероризму.