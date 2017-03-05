21:56
5 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 20:00: Мітингувальники висунули вимоги
Випуск новин
21:10, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головні новини 5 березня: продовження невдалого суду над Насіровим, тривожні новини з Авдіївки

21:01, сьогодні 476 Читать новость на русском
Головні новини 5 березня
Головні новини 5 березня / 24 Канал

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС Роману Насірову перенесли вже вдруге. Ймовірно, засідання відбудеться 6 березня. Українські військові передали тривожну заяву журналістам 24 Каналу.

Засідання суду у справі Насірова

4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.

Проте вже сьогодні, 5 березня, суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. Вже адвокати Насірова заявили клопотання щодо відводу судді. Заяву адвокатів розглянуть лише в понеділок, 6 березня. Лише після цього стане відомо про час продовження засідання щодо обрання запобіжного заходу Насірову.

Проте у НАБУ заявили, що офіційного рішення про перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу не отримали.

Засідання продовжиться завтра, якщо фіскал не втече: адже сьогодні, 5 березня, ввечері спливає термін дозволеного тримання його під вартою. А в НАБУ заперечили інформацію про повторне вручення підозри.

Біля суду зібралися активісти, аби заблокувати будівлю і не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути територію.

Проте, як повідомляли журналісти раніше, в будівлі суду вимкнули світло і, ймовірно, там вже нікого немає. Хоча представники НАБУ цю інформацію спростовують.

Тривожні новини з фронту

Не дивлячись на те, що терористи невизнаних "ДНР" та "ЛНР" заявили про припинення вогню з 11:00 5 березня, – в штабі новодять зовсім протилежну інформацію.

Лише за день – нарахували 54 обстріли. Двоє українських військових отримали поранення, а одного військового було травмовано.

Журналістам 24 Каналу передали звернення військові, які обороняють Авдіївську промзону. За їхніми словами, бойовики потужно ведуть обстріли по позиціях бійців АТО з танків та іншої військової техніки. Натомість, українським солдатам заборонили стріляти у відповідь.

Величезне прохання від нас усіх (солдатів промзони) – ви можете підняти питання про ці довбані танки. Вчора і сьогодні вони нас так розібрали, що такими темпами нам тут мало залишилось часу. Керівництво штабу АТО не дозволяє нам використовувати на протидію їхнім танкам взагалі нічого. Таке відчуття, що нас тримають тут як гарматне м'ясо. Мені не страшно віддати життя за країну, але не так по-дурному (як мішень в тирі),
– йдеться у зверненні військових.

За словами бійців, бойовики фейкової "ДНР" щодня стріляють по позиціях сил АТО в Авдіївській промзоні з танків, і вогонь не припиняється вже на протязі місяця.

Фото дня: Путін – це війна

До річниці смерті Сталіна у Москві вивісили банер із написом "Путін – це війна. Путін – це смерть". Проте він не провисів і п'яти хвилин. Активістів майже миттєво затримала поліція, а банер оперативно зняли.

Також до річниці смерті диктатора колишній віце-прем'єр Росії Альфред Кох заявив, що президента Росії Володимира Путіна чекає аналогічний кінець, що і Сталіна.

Бідний, бідний Вова Путін. Хлопчик з ленінградської комуналки. В якому зі своїх палаців ти помреш, кинутий усіма, у власних нечистотах, старий і безпомічний "напівбог", проклятий двома поколіннями людей, у яких ти відняв майбутнє і яким понівечив долю,
– резюмував російський політик.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров НАБУ Державна фіскальна служба Політика Авдіївка Судді Корупція Війна на Донбасі АТО Москва
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Найкумедніші меми тижня: Стомлений Шулявський міст, епічне привітання Насірова від НАБУ
сьогодні, 20:01 Найкумедніші меми тижня: Стомлений Шулявський міст, епічне привітання Насірова від НАБУ
1270
Жизнь на Донбассе: как объяснить внукам, почему мы наделали все эти глупости
сьогодні, 19:15 Жизнь на Донбассе: как объяснить внукам, почему мы наделали все эти глупости
Ольга Черненко 6129
Насиров и НАБУ. Реакция здорового человека
сьогодні, 15:24 Насиров и НАБУ. Реакция здорового человека
Блог Медіа 2283
Украина – наша больная мама – будем лечить, или дадим умереть?
сьогодні, 13:01 Украина – наша больная мама – будем лечить, или дадим умереть?
Сергій Гайдай 2468
Жизнь на Донбассе: те, кто не нашел работу сразу, останутся за бортом до конца
сьогодні, 08:32 Жизнь на Донбассе: те, кто не нашел работу сразу, останутся за бортом до конца "республики"
Ольга Черненко 3639
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Туристи в окупованому Криму обурюються здирницькими правилами
24 вересня 2016 , 19:57
Стрілянина у центрі Києві: ЗМІ розкрили деталі
31 грудня 2016 , 10:24
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук