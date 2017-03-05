Головні новини 5 березня: продовження невдалого суду над Насіровим, тривожні новини з Авдіївки

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС Роману Насірову перенесли вже вдруге. Ймовірно, засідання відбудеться 6 березня. Українські військові передали тривожну заяву журналістам 24 Каналу.

Засідання суду у справі Насірова

4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.

Проте вже сьогодні, 5 березня, суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. Вже адвокати Насірова заявили клопотання щодо відводу судді. Заяву адвокатів розглянуть лише в понеділок, 6 березня. Лише після цього стане відомо про час продовження засідання щодо обрання запобіжного заходу Насірову.

Проте у НАБУ заявили, що офіційного рішення про перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу не отримали.

Засідання продовжиться завтра, якщо фіскал не втече: адже сьогодні, 5 березня, ввечері спливає термін дозволеного тримання його під вартою. А в НАБУ заперечили інформацію про повторне вручення підозри.

Біля суду зібралися активісти, аби заблокувати будівлю і не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути територію.

Проте, як повідомляли журналісти раніше, в будівлі суду вимкнули світло і, ймовірно, там вже нікого немає. Хоча представники НАБУ цю інформацію спростовують.

Тривожні новини з фронту

Не дивлячись на те, що терористи невизнаних "ДНР" та "ЛНР" заявили про припинення вогню з 11:00 5 березня, – в штабі новодять зовсім протилежну інформацію.

Лише за день – нарахували 54 обстріли. Двоє українських військових отримали поранення, а одного військового було травмовано.

Журналістам 24 Каналу передали звернення військові, які обороняють Авдіївську промзону. За їхніми словами, бойовики потужно ведуть обстріли по позиціях бійців АТО з танків та іншої військової техніки. Натомість, українським солдатам заборонили стріляти у відповідь.

Величезне прохання від нас усіх (солдатів промзони) – ви можете підняти питання про ці довбані танки. Вчора і сьогодні вони нас так розібрали, що такими темпами нам тут мало залишилось часу. Керівництво штабу АТО не дозволяє нам використовувати на протидію їхнім танкам взагалі нічого. Таке відчуття, що нас тримають тут як гарматне м'ясо. Мені не страшно віддати життя за країну, але не так по-дурному (як мішень в тирі),

– йдеться у зверненні військових.

За словами бійців, бойовики фейкової "ДНР" щодня стріляють по позиціях сил АТО в Авдіївській промзоні з танків, і вогонь не припиняється вже на протязі місяця.

Фото дня: Путін – це війна

До річниці смерті Сталіна у Москві вивісили банер із написом "Путін – це війна. Путін – це смерть". Проте він не провисів і п'яти хвилин. Активістів майже миттєво затримала поліція, а банер оперативно зняли.

Також до річниці смерті диктатора колишній віце-прем'єр Росії Альфред Кох заявив, що президента Росії Володимира Путіна чекає аналогічний кінець, що і Сталіна.

Бідний, бідний Вова Путін. Хлопчик з ленінградської комуналки. В якому зі своїх палаців ти помреш, кинутий усіма, у власних нечистотах, старий і безпомічний "напівбог", проклятий двома поколіннями людей, у яких ти відняв майбутнє і яким понівечив долю,

– резюмував російський політик.