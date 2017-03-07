Головні новини 6 березня: арешт Насірова, суд в Гаазі

Епопея з обранням запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову нарешті закінчилася. В Гаазі стартували слухання у справі "Україна проти Росії".

Арешт Насірова

Ввечері 5 березня суд не обрав Насірову запобіжний захід, тож він міг просто піти з суду і взагалі втекти з країни. Щоб не дати фіскалу втекти, кілька нардепів, активісти з громадських організацій, журналісти і просто небайдужі люди всю ніч провели під судом. Тож ніч Насіров провів у будівлі суду.

До ранку підозрюваний майже зцілився. 6 березня він вже самотужки ходив і брав участь у суді сидячи.

6 березня суд знову нібито мінували, тож всіх виводили з будівлі і час затягувався.

Також прокурори САП навели нові документи у справі Насірова – виявилося що він є підданим Великої Британії. Також САП підозрює, що у нього є ще й громадянство Угорщини.

Окрім того, у Насірова є квартири в Лондоні.

Після 17 годин розгляду справи, вже в ніч на 7 березня, опальному чиновнику таки обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Адвокати Насірова відзначили, що наразі заставу вносити не будуть. До того ж, вони наполягатимуть на переведення Насірова зі слідчого ізолятора до лікарні "Феофанія".

Суд в Гаазі

У Міжнародному суді ООН у Гаазі стартували публічні слухання за позовом "Україна проти Росії".

Перше засідання почалося об 11-й годині за Києвом. Засідання відбувається у відкритому режимі в Палаці миру.

Заступник глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль виступила в Міжнародному суді ООН в якості представника України. Вона виголосила ефектну промову.

Позицію української сторони в Гаазі представили також американський професор Гарольд Хонджі Ко та Марні Чік, партнер юридичної компанії "Ковінгтон", що має контракт з Україною щодо представлення інтересів Києва у міжнародних судах.

Додамо, у перший день слухань доповідала Україна, а 7 березня слово отримає Росія.

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