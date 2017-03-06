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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Головні новини 6 березня: нові деталі у справі Насірова, суд в Гаазі

22:22, сьогодні 188 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / Ліга

Епопея з обранням запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову триває. В Гаазі стартували слухання у справі "Україна проти Росії".

Нові деталі у справі Насірова

Ввечері 5 березня суд не обрав Насірову запобіжний захід, тож він міг просто піти з суду і взагалі втекти з країни. Щоб не дати фіскалу втекти, кілька нардепів, активісти з громадських організацій, журналісти і просто небайдужі люди всю ніч провели під судом. Тож ніч Насіров провів у будівлі суду.

До ранку підозрюваний майже зцілився. 6 березня він вже самотужки ходив і брав участь у суді сидячи.

6 березня суд знову нібито мінували, тож всіх виводили з будівлі і час затягувався.

Також прокурори САП навели нові документи у справі Насірова – виявилося що він є підданим Великої Британії. Також САП підозрює, що у нього є ще й громадянство Угорщини.

Окрім того, у Насірова є квартири в Лондоні.

Розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу Насірову триває.

Суд в Гаазі

У Міжнародному суді ООН у Гаазі стартували публічні слухання за позовом "Україна проти Росії".

Перше засідання почалося об 11-й годині за Києвом. Засідання відбувається у відкритому режимі в Палаці миру.

Заступник глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль виступила в Міжнародному суді ООН в якості представника України. Вона виголосила ефектну промову.

Позицію української сторони в Гаазі представили також американський професор Гарольд Хонджі Ко та Марні Чік, партнер юридичної компанії "Ковінгтон", що має контракт з Україною щодо представлення інтересів Києва у міжнародних судах.

Додамо, у перший день слухань доповідала Україна, а 7 березня слово отримає Росія.

Країна боксерів

Українських боксерів знає увесь світ. Можливо, скоро ще однин спортсмен з України стане зіркою світового масштабу. Зокрема, Макс Бурсак проведе бій із чемпіоном світу за версією WBO Хілберто Раміресом.

Безкоштовні точки WiFi

На українських вулицях можуть встановити безкоштовні точки WiFi. Це ініціатива Єврокомісії FreeWiFi4EU. Крім того, у Єврокомісії не проти скасування плати за роумінг для України.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров НАБУ Суд Україна - Росія Україна-Росія Бокс САП
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