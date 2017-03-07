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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Головні новини 7 березня: промова Росії у Гаазі, російські нагороди для українських співаків

22:02, сьогодні 676 Читать новость на русском
Суд у Гаазі
Суд у Гаазі / Фото з відкритих джерел

У Нідерландах відбувся другий день розглядання позову України проти Росії. Українська делегація співаків поїхала в Росію за нагородами. Одразу вісім потягів "Інтерсіті" змінять графік руху.

Суд у Гаазі

Як відомо, Україна звинувачує Росію у порушенні двох конвенцій ООН – про фінансування тероризму та викорінення расової дискримінації. Перша стосується підтримки Кремлем сепаратистів на Донбасі, друга – порушення прав людини в окупованому Криму.

7 березня Росія під час розгляду позову України у Міжнародному суді ООН в Гаазі заявила, що бойовики на Донбасі самі знайшли зброю – радянську або залишену Збройними силами України.

Про це у своєму виступі заявив глава департаменту МЗС Росії Ілля Рогачов. Водночас він не прокоментував докази України щодо використання бойовиками на Донбасі зброї, яка є лише у російської армії.

Головне джерело зброї, яка опинилася у повстанців (бойовиків) – це запаси радянських часів, що були на території України. Велика частина цих запасів була залишена в шахтах Донбасу. Значна частина була залишена українською армією, яка тікала,
– заявив Рогачов.

Російська сторона також стверджує, що причиною подій на Донбасі став "переворот" у Києві.

Рогачов додав, що Україна не має підстав для звинувачень у суді, оскільки ті, хто надали для використання ракетний комплекс "Бук", не мали наміру збивати саме цивільний літак над Донбасом.

Глава департаменту з питань нових викликів та загроз Ілля Рогачов наголосив, що звинувачення за конвенцією про фінансування тероризму державою вимагає не лише факту терористичного акту, і не лише надання допомоги тим, хто його вчинив, але також того, щоби спонсор "мав наміри або знав про цей теракт".

Запрошений російською стороною юрист Самуель Вордсворс, що представляв детальнішу правову позицію Росії, наголосив, що в епізоді з постачанням в Україну комплексу "Бук" Україна не надала наказів щодо виконання цих вимог.

Мало бути усвідомлення того, що "Бук" постачається саме для атаки на цивільний літак. Але Україна стверджує лише, що він був поставлений з Росії, і нічого більше,
– пояснив Вордсворс.

Зрада

Український гурт "Время и Стекло" і молодий поп-виконавець Alekseev виступили в Росії на музичній премії газети "Московський комсомолець" ZD AWARDS-2016.

Гурт "Время и Стекло" отримав перемогу в номінації "Танцювальний проект".

Співак Alekseev переміг відразу в двох номінаціях – "Прорив року" і "Артист року".

А також на концерті засвітився український дует "Потап і Настя".

"Версаль" радника Порошенка

Журналісти зняли на відео та показали, як виглядає маєток радника Порошенка Юрія Косюка.

У 2015-му році власник ПАТ "Миронівський хлібопродукт" та "Наша Ряба" почав зводити розкішний будинок на території археологічної пам'ятки впритул до парку "Феофанія".

За словами журналіста, відпочинок у парку тепер контролюють собаки, камери спостереження, паркани та служба безпеки самого Косюка.

Зміни у розкладі руху поїздів

Одразу вісім швидкісних потягів "Інтерсіті" змінюють графік руху з 26 березня через перехід на літній час.

Поїзд №705 Київ – Перемишль відправлятиметься з Києва о 7:00 і прибуватиме до Перемишля о 13:25.
Поїзд №744 Трускавець – Дарниця відправлятиметься з Трускавця о 4:15 і прибуватиме на станцію Дарниця о 11:54.
Поїзд №747 Дарниця – Львів відправлятиметься з Дарниці (Київ) в 6:26 і прибуватиме до Львова о 14:22.
Поїзд №763 Дарниця – Одеса відправлятиметься з Дарниці о 16:14 і прибуватиме до Одеси о 23:38.
Поїзд №720 Вінниця – Харків відправлятиметься з Вінниці о 15:27 і прибуватиме до Харкова о 23:40.
№728 Київ – Харків буде відправлятися з Києва о 11:46 і прибувати до Харкова о 16:27.
№727 Харків – Київ відправлятиметься о 16:56 і прибуватиме о 21:57.
№745 Дарниця – Львів виїжджатиме з Дарниці о 12:00 і прибуватиме у Львів о 17:38.

Теги: Україна Політика Новини Росії Суд Україна - Росія Гаазький трибунал Укрзалізниця Петро Порошенко Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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