Головні новини 7 лютого: Росія стягує на Донбас танки, український олігарх створює власну партію

Росія перекидає на окуповані території України багато військової техніки, зброї та військовослужбовців. А глава Кремля терміново привів російські війська у найвищий ступінь бойової готовості. Олігарх Сергій Тарута збирається заснувати свою партію.

Тривожна звістка з Донбасу

За офіційними даними, вперше за тривалий час за добу не загинув жодний український захисник. Та лише за січень у зоні АТО загинуло 18 військових.

За даними Ради національної безпеки і оборони України, РФ перекидає на окуповані території України колони військової техніки та багато військовослужбовців.

Через неконтрольовану частину українсько-російського кордону з території РФ завозиться велика кількість військової техніки, танків, реактивних систем залпового вогню тощо,

– зазначив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Він додав, що нові партії військової техніки, боєприпасів та спорядження завозяться майже щодня. Лише за останні три доби з Росії на Донбас було перекинуто багато танків, БМП, МТ-ЛБ, установок "Град", САУ 2С7 "Піон", 2А36 "Гіацинт" та інше.

Ще одну тривожну новину повідомив Тимчук. За його словами, бойовики "ДНР" привели свої війська в повну бойову готовність.

В "ДНР" триває мобілізація всіх "силових" структур. З відпусток були відкликані всі бойовики, підрозділи приведені в повну бойову готовність,

– зазначив він.

Також президент РФ Володимир Путін привів у найвищий ступінь бойової готовності повітряно-космічні сили Росії.

"Відповідно до рішення верховного головнокомандувача збройних сил, для оцінки готовності органів військового управління і військ для виконання навчально-бойових завдань, почато несподівану перевірку повітряно-космічних сил", – заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Тим часом посол Німеччини в Україні заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можна провести й у присутності російських військ.

Однак, на його заяву вже різко відреагували у МЗС. Глава МЗС Павло Клімкін назвав проведення виборів на окупованих Росією територіях Донбасу і Криму "фарсом".

Два виборчих фарси під дулами російських автоматів – маємо дві окупаційні влади в окупованому Криму і на Донбасі. Фарсів досить!

– написав він у своєму Twitter.

Два виборчих фарси під дулами російських автоматів - маємо дві окупаційні влади в окупованому Криму і на Донбасі. Фарсів досить! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 лютого 2017 р.

Тарута створює партію

За даними ЗМІ, олігарх Сергій Тарута збирається створити свою партію. Назви партія ще немає. Як варіант: "Республіканська партія" або "Основа".

До партії Тарути збираються долучитися бізнесмени Микола Кміть та Андрій Гордійчук. Сам олігарх не спростовує інформації, але й не розповідає деталей.

Ми постійно перебуваємо в дискусіях, що потрібно об'єднуватися. Багато з ким говоримо,

– сказав нардеп.

Норми споживання

Для українців знизили норми споживання газу, тепла і води. Газ – 5,5 до 5 куб. метрів на 1 кв. метр опалювальної площі.

Теплопостачання – (житлові будинки обладнані будинковими або квартирними лічильниками) з 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м опалювальної площі в місяць в опалювальний період.

Електрична енергія для індивідуального опалення – з 65 кВт/год. до 51 кВт/год. на 1 кв. м опалювальної площі. І все через вимоги МВФ для наступного кредиту.

Курйоз дня

Надія Савченко традиційно потрапила у скандал . Цього разу вона спробувала перелізти через паркан на завод зброї у Вінниці. Про це у Facebook повідомив активіст "Миротворця", блогер Мирослав Олешко.

"Колабораціоніста Надію Савченко та її помічницю зустріли у Вінниці бійці АТО так, як личить зрадникові. Савченко намагалася пролізти, перебравшись через паркан на збройовий завод "Форт". А потім поїхала на суд захищати жінку, яка кинула людей на квартири. Свідки стверджують, що суд був прикриттям. Або Савченко навіть не розуміла, на який суд їй іти і кого захищати", – пише активіст.

А також українська льотчиця дещо задрімала на засіданні Верховної Ради. У мережі вже оприлюднюють світлини такого курйозу.