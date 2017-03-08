Головні новини 8 березня: сутички на жіночих маршах, нова смертельна аварія на шахті

З нагоди Дня жінки у різних містах України пройшли марші за права жінок. Не обійшлось без сутичок. У Донецькій області на шахті трапився вибух, є загиблий. Волонтери оприлюднили зворушливе фото про війну, що змушує задуматись.

Марші та провокації на 8 березня

Феміністичний марш з нагоди Міжнародного жіночого дня пройшов у Києві. Хода під гаслом "Ні насильству всіх форматів, від роддомів до військкоматів" пройшла центром столиці.

До речі, серед учасників акції були не лише жінки, але й чоловіки.

Щоправда уникнути провокацій та сутичок не вдалось – невідомі облили активістів зеленкою і кефіром. Їх затримала поліція, але згодом відпустила.

Схожа ситуація трапилась і на марші в Ужгороді. Там праворадикали з організації "Карпатська Січ" зірвали акцію на захист прав жінок. Як розповіла активістка Ірина Денисюк, хлопці виймали у жінок плакати та топтали їх.

Праворадикали в Ужгороді зірвали акцію на підтримку прав жінок і за ратифікацію Стамбульської конвенції (про запобігання насильства щодо жінок – ред.),

– розповіла Денисюк.

Противники акції заявили, що її організувала ЛГБТ-спільнота, саме тому вони вирішили її зірвати.

Вибух на шахті

У Торецьку (колишній Дзержинськ), що на Донеччині, на шахті "Цетральна" стався викид метану, в результаті чого гірники опинилися під завалами.

За попередньою інформацією, під викид потрапили три шахтарі.

За словами голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, результаті викиду загинув один гірник.

Фото дня

Волонтери зі спільноти "Повернись живим" опублікували фото, на якому чоловік на пероні проводжає свою дружину на війну.

Як сказано у підписі, у військомат ходив і чоловік, але вирішили, що хтось з батьків має залишитися з дитиною.

Героїня на фото – мінометниця Олена. У мирному вона математик, економіст має дві вищі освіти. Виросла жінка у сім'ї військових, тож тепер вирішила піти стопами батьків.