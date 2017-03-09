Головні новини 9 березня: Шевченківські дні, ліквідація російського снайпера і знову Туск

9 березня виповнилось 203 роки з дня народження Тараса Шевченка.

Вже звично, 9-10 березня в Україні й по всьому світі відзначають шевченківські дні.

З цієї нагоди відбуваються численні акції, зустрічі, виставки, флешмоби та чимало іншого.

Наприклад, у київському метро можна було прокататись безкоштовно, для цього варто знати вірші Кобзаря.

Президент України Петро Порошенко вручив престижну Шевченківську премію. Нагороди отримали поет і видавець Іван Малкович, режисер Степан Коваль, скульптор і художник Микола Малишко та композиторка Богдана Фроляк.

Проте не обійшлось без сутичок у цей день.

Прихильники Медведчука влаштували бійку на могилі Шевченка

На однойменній горі у Каневі активісти націоналістичних сил Черкащини побилися з представниками партії "Український вибір".

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Ліквідація російського снайпера

Вранці 9 березня стало відомо, що українські воїни на передовій виявили групу ворожих снайперів, одного з яких вдалось знищити.

Згодом з'ясувалось, що снайпер так званої "ДНР" виявився громадянином Росії.

Журналіст Андрій Цаплієнко показав "Звіра", який зумів в снайперській дуелі знищити супротивника.

Туск знову голова Ради Європи

Дональд Туск був переобраний на посаду президента Європейської Ради.

Президент України Петро Порошенко одним з першим привітав його з переобранням і пояснив, чому це важливо не тільки для ЄС, але й для України.

Картопля на Марсі

Дослідники з перуанського університету інженерії та технологій довели, що в умовах Марсу можна вирощувати картоплю.

А тим часом конгрес США прийняв закон, згідно з яким космічна агенція NASA відправить людей на Марс до 2033 року.