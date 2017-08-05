Головні новини 4 серпня: ЄС розширив санкції, Саакашвілі не у США, баржа з кавунами вже у Києві

Через скандал із поставкою Росією газових турбін німецької компанії Siemens на територію окупованого Криму ЄС ввів нові санкції. Міхеїл Саакашвілі покинув США і зараз перебуває за лічені кілометри від України, а легендарна баржа з кавунами вже дісталась Києва. Такими були головні новини п'ятниці, 4 серпня.

ЄС ввів нові санкції проти Росії

4 серпня Європейський Союз розширив санкції проти Росії через скандал із постачанням газових турбін Siemens на територію окупованого Криму.

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Офіційне повідомлення про це з'явилось на сайті Журналу Євросоюзу.

У новий санкцій список включили заступника міністра енергетики РФ Андрія Черезова, главу департаменту Міненерго Євгена Грабчака і гендиректора "Технопромекспорт" Сергія Топор-Грілку, а також російських партнерів компанії Siemens.

Санкції були запроваджені після скандалу із газовими турбінами Siemens, які попри заборону Росія завезла на територію окупованого Криму.

У списку також опинились такі компанії, як дочка "Ростех" "Технопромекспорт" і компанія "Интеравтоматика", в якій брала участь Siemens.

Саакашвілі покинув Штати

4 серпня стало відомо, що екс-очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі вже не в США.

Він прибув до Польщі, щоб взяти участь у заходах з нагоди 73-ї річниці варшавського повстання.

Пізніше речниця Саакашвілі Дарина Чиж поділилась у своєму Facebook фото з шефом, зазначивши, що вони обоє зараз перебувають у Варшаві.

Саакашвілі у Польщі розповів про свої плани на осінь в Україні.

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Восени ми (партія Саакашвілі "Рух нових сил" – "24") плануємо почати кампанію зі зміни законодавства про вибори, щоб застосувати закони про боротьбу з корупцією і позбавити олігархів привілейованого доступу до уряду,

– сказав екс-голова Одеської ОДА в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Кавуни з баржі вже у Києві

Баржа з кавунами, яка вперше в історії дісталась до столиці Дніпром, нарешті допливла до Києва.

Кавуни з цієї баржі виявились настільки особливими, що спершу про них у своїх соцмережах згадав прем'єр Володимир Гройсман, а пізніше кавуни з баржі "завели" власний Twitter.

МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!

КАВУНИ ПРИБУЛИ НА БАЗУ!!!! Нас зустріли журналісти, коровай у формі кавуна та багато приємностей! Чекайте у магазинах! pic.twitter.com/6dibuAOCsk — Кавун з Баржі (@kavun_z_barzhi) 4 серпня 2017 р.

Вдень 4 серпня баржа нарешті дісталась Києва – точніше міста Переяслав-Хмельницький на Київщині, звідки кавуни попрямували на столичні ринки.