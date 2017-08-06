Головні новини 5 серпня: загинула Ірина Бережна, жорстоке вбивство бійця АТО

У ДТП в Хорватії загинула екс-депутат Верховної Ради Ірина Бережна. У Полтавській області жорстоко вбили капітана ЗСУ, який 6 разів був в АТО. Незабаром екстремальна погода масово вбиватиме європейців. Такими були головні новини суботи, 5 серпня.

Загибель Бережної

5 серпня екс-депутат Верховної Ради Ірина Бережна загинула у ДТП у Хорватії – авто вночі зірвалось зі серпантину. Інцидент трапився о 01:30 за місцевим часом на трасі між хорватськими містами Масляна і Поседарье.

Читайте також: Ірина Бережна загинула: що відомо про колишню "регіоналку" Автівкою керував 38-річний болгарин, "Mercedes" також був на болгарських номерах. За інформацією представника місцевої поліції, автівка рухалась у бік міста Поседарья. Але з невідомих причин машина врізалась у ліхтарний стовп на трасі. Натомість представник консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич заявив, що авто злетіло з серпантину. Відомо, що водій і Ірина Бережна загинув на місці. 8-річна донька екс-нардепа отримала травми і була госпіталізована у лікарню міста Задар. Цю інформацію підтвердила її колишня колега Олена Бондаренко. Згодом в "Опоблоці" прокоментували загибель Ірини Бережної. "Словами не можна передати весь біль і печаль цієї страшної втрати. Ірини більше немає. Незбагненна трагічна смерть", – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті партії. Ірина Бережна також була близькою подругою відомої ведучої Ольги Фреймут. Загинула моя подруга, Іра Бережна. Не вірю. Вона була неймовірним другом. Давайте вимкнемо політику – ввімкнемо серце,

– йдеться в дописі до світлини.

Вбивство військового

В одній з військових частин Полтавської області жорстоко вбили капітана ЗСУ – йому 3 рази вистрелили у потилицю.

Про це заявив нардеп Сергій Каплін. За його словами, у поліції цю трагедію кваліфікували як самогубство. Але політик переконаний – військового застрелили.

Застрелили, бо він, за нашою інформацією, бачив як вивозили зброю для продажу. Новий генерал кваліфікував це як, увага, самогубство. Мати хлопця задає питання генералу: як це... три отвори в потилиці, яке самогубство. А новий генерал поліції мовчить відвертаючи голову,

– підкреслив депутат. Увага! Фото лише для повнолітніх!

Погодний "апокаліпсис"

В Об'єднаному дослідницькому центрі Європейської комісії оприлюднили страшний прогноз – вже менше, ніж через сотню років екстремальна погода буде вбивати близько 152 тисяч людей у Європі. Це буде неминучим, якщо люди не почнуть скорочувати викиди парникових газів.

А зараз у Європі вирує антициклон "Люцифер" – у десятках країн термометри б’ють рекорди й показують +40+50.

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Поки європейці потерпають від "Люцифера", синоптики в Україні на 6 серпня також прогнозують спеку. Але на заході, півночі та у центральних областях очікуються періодичні дощі з грозами.

Також на неділю оголошено штормове попередження.

На Правобережжі України грози; в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями сильні зливи, град, шквали до 15-20 метрів за секунду, подекуди – до 24 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні.

Бій Ломаченко – Маррьяга

6 серпня о 5 ранку за київським часом у Лос-Анджелесі український боксер Василь Ломаченко вийде на ринг проти колумбійця Мігеля Маррьяги. Український боксер захищатиме титул чемпіона світу WBO у другій напівлегкій вазі. Пряму трансляцію проводить телеканал "Інтер".

"Ганьба Володимиру Путіну за заборону трансляції захисту титулу Василя Ломаченка на російському телебаченні", – написав промоутер українця Боб Арум у своєму Twitter.

Shame on Vladimir Putin 4 banning @VasylLomachenko's upcoming title fight from Russian TV. Let's hope The White House doesn't ban @ESPN too. — Bob Arum (@BobArum) 4 серпня 2017 р.

Президент України Петро Порошенко похвалився подарунком від українського боксера і додав, що вболіватиме за Василя Ломаченка.