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Головні новини 6 серпня: перемога Ломаченка та смерть на сцені українського музиканта

22:02, 6 серпня 2320 Читать новость на русском
Головні новини 6 серпня
Головні новини 6 серпня / Фото з вільних мереж

Український боксер Василь Ломаченко захистив чемпіонський титул у другій напівлегкій вазі за версією WBO. В Естонії під час фестивалю помер соліст українського гурту Ivan Blues & Friends Іван Денисенко. Найпопулярнішу пісню літа-2017 Луїса Фонсі Despacito виконали на бандурі, баяні та кахоні. Такими були головні новини 6 серпня.

Перемога Ломаченка

Василь Ломаченко здолав у боксерському поєдинку Мігеля Марріагу та захистив чемпіонський титул у другій напівлегкій вазі за версією WBO.

Ломаченко двічі відсилав Марріагу на помост. Українець здолав колумбійця після закінчення сьомого раунду – Марріага відмовився виходити на ринг.

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З перемогою українського боксера привітали президент Петро Порошенка та прем’єр Володимир Гройсман. А промоутер українського чемпіона Боб Арум заявив, що Ломаченко під час бою з Марріагою продемонстрував те, що раніше робив лише один боксер – великий Мухаммед Алі.

Смерть на сцені

В естонському місті Хаапсало під час фестивалю "Серпневий блюз" помер український музикант, соліст групи Ivan Blues & Friends Іван Денисенко. Музикантові, сценічне ім'я якого Іван БЛЮZ, стало погано під час виступу – він завершив співати, потім почав грати музичну перегру, під час якої і впав.

Музиканта госпіталізували у лікарню Таллінна, але врятувати його не вдалося.

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Помер Іван Денисенко
Помер Іван Денисенко

Іван встиг дограти сет, після чого йому стало погано. На місце викликали швидку, медики робили йому масаж серця кілька десятків хвилин. Була затримка в програмі, але фестиваль триває. Публіці все відомо, звичайно, вони бачили все, що відбувалося на сцені,
– повідомив організатор фестивалю Індрек Дітманн.

Додамо, що Денисенко страждав на акромегалію – захворювання, пов'язане з порушенням функції передньої долі гіпофіза, яке супроводжується збільшенням кісток, стоп, черепа, особливо його лицьової частини.

Хіт Despacito на бандурі

Музиканти з гурту B&B Project опублікували відео з виконанням найпопулярнішої пісні літа-2017 Луїса Фонсі Despacito. Музиканти використали для інструментальної версії пісні бандуру, баян та кахоні.

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Лише за добу після публікації відеозапису українську версію найпопулярнішого хіта переглянуло більше 37 тисяч користувачів.

Теги: Новини політики Новини України Музика Втрати Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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