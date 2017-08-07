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Головні новини 7 серпня: смерть відомої волонтерки, втрати на фронті та тривожна заява Турчинова

22:01, сьогодні 2707 Читать новость на русском
Головні новини 6 серпня в Україні та світі
Головні новини 6 серпня в Україні та світі / 24 Канал

Секретар РНБО Олександр Турчинов розповів про наміри бойовиків здійснити прорив в районі Бахмутської траси. Такими були головні новини 7 серпня.

Тривожна заява Турчинова

Під час робочої поїздки у зону АТО секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що бойовики Донбасу здійснюють постійні бойові провокації із застосуванням артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню та мінометів у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Луганськ.

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За словами Турчинова, терористи не припиняють постійних спроб прориву української оборони для просування в напрямку Бахмутської траси з виходом на стратегічно важливі рубежі.

Але всі провокації російських гібридних військ жорстко припиняються професійними діями наших військових,
– наголосив він.

Смерть волонтерки

6 серпня уві сні померла 37-річна Людмила Таран, яка була волонтером організації "Вокзал Дніпро".

"Людмила Таран, Людочка-Сонечко, померла сьогодні уві сні. Це була чудова дівчина-волонтер. Безвідмовна і цілодобова. Скільки добра робила ця тендітна пташечка, скільки невтомної допомоги дала іншим. Люда – величезна втрата для всіх", – пише Наталія Попова на сторінці у Facebook.

Дівчина також займалася організацією допомоги українським військовим в зоні АТО фактично з самого початку бойових дій на Донбасі. У Людмили залишився син, який у 2017 році закінчив 11 клас.

Втрати на фронті

Попри те, що бойовики суттєво зменшили кількість обстрілів позиції сил АТО, 7 серпня поблизу Мар'їнки від кулі снайпера загинув один український військовий.

У Києві помер ветеран батальйону "Донбас" Валентин Гонтар з позивним "Прапор". Причини смерті не називають, одна з версій – самогубство. За попередньою інформацією, він підірвався на гранаті.

Як повідомила друг родини загиблого Наталя Барська, тіло військовго знайшли у Києво-Святошинському лісі у районі озера Нивки підірваним на гранаті.

Валентин Гонтар родом з Криму. Також був координатором реабілітаційної програми для бійців "Творчої Криївки", яку заснувала його дружина волонтер Майдану Віталіна Маслова. Без батька залишився син.

Військовий пройшов три війни – побував у Придністров’ї, Африці та Україні.

Курйоз дня

"Гра престолів" – один з найдорожчих у виробництві телесеріалів. І попри це, одяг для акторів могли виготовляти із підручних матеріалів, а часто реквізит для серіалу купували у звичайних магазинах.

Вартість виробництва кожної серії "Гри престолів" оцінюється в 10 мільйонів доларів, а над костюмами працює команда з 100 чоловік.

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Художниця по костюмах Мішель Клептон зізналася, що шуби членів Нічної варти зроблені з килимів, куплених в IKEA. Клептон виграла три статуетки Еммі за роботу в перших п'яти сезонах серіалу.

Гра престолів: Нічна варта носила килими замість шуб
Гра престолів: Нічна варта носила килими замість шуб

Але найдивніше, що розповіла про це Клептон ще в травні 2016 року. Але навіть після цього IKEA не здогадалася (або не захотіла) заробити на фанатах серіалу.

Теги: Новини України Жертви АТО Олександр Турчинов Війна на Донбасі Волонтери
Джерело: 24 Канал
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