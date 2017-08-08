Головні новини 8 серпня: страшна статистика загиблих в АТО, вбитий Путін та іноземці при владі

З початку АТО лише Збройні сили України втратили понад 3 тисячі бійців. Журналіст розповів про Путіна, якого вбили на початку 90-х. "Укртрансгазу" отримав нового керівника. Такими були головні новини 8 серпня.

Війна на Донбасі

Стали відомі нові цифри про загиблих на Донбасі.

"У нас за три роки війни 2307 безповоротних втрат і 8185 поранених (станом на 27 липня, – "24"). Це чисто бойові втрати. Небойові – 871 людина", – сказав начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

Муженко роз'яснив, що до небойових втрат відносять смерті військових від хвороб, порушення заходів безпеки, загибель в ДТП, самогубства.

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У зоні АТО далі неспокійно. Терористи захопили житлові будинки неподалік Маріуполя. Також бойовики проводили стрільби на необладнаній ділянці місцевості поблизу населеного пункту Кадіївка, у результаті чого постраждали цивільні.

А близько 04:00 бойовики почали обстрілювати українські укріплення неподалік Мар’їнки. У відповідь сили АТО накрили противника щільним вогнем.

В ході цього протистояння одне з озброєнь українських військових вийшло з ладу та розірвалось. Внаслідок інциденту загинули 2 українських військових, ще 5 отримали поранення. За цим фактом працюють органи правопорядку.

Іноземці при владі

"Укртрансгаз" отримав нового керівника. Ним став поляк за національністю Павел Юзеф Станчак. Він понад 25 років працює в галузі транспортування, розподілу та зберігання газу.

У 2003-2004 роках у PGNiG відповідав за відокремлення функції оператора газотранспортної системи та утворення незалежного оператора ГТС Польщі Gaz-System S.A.

"Укртрансгаз" очолив Павел Юзеф Станчак

Наразі Станчак працює технічним директором – членом правління PGNiG Technologie S.A. та відповідає за проектування та будівництво нових газопроводів.

Павел Станчак народився у 1963 році, здобув інженерно-технічну освіту в інституті імені Еміліана Конопчинського (Варшава), закінчив Варшавський технологічний університет, Головний торговельний інститут (Варшава), отримав ступінь МВА у Бредфордському університеті та Академії Леона Козмінського (Варшава).

Вбитий Путін

Відомий журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook розповів, що Україна мала свого Володимира Путіна, який жив у Херсоні, щоправда, його ліквідували у 1994 році.

Виявляється, в Херсоні колись був свій Володимир Путін, якого вбили в 1994 році. Писали, що через крадений бензин. Але ми ж знаємо правду – Термінатор помилився,

– підкреслив він.

Крім того, журналіст опублікував витяги з матеріалів про події тих часів.

Судячи зі статей, Володимир Путін був заступником голови Херсонської обласної ради, а розстріляли його біля власного житла у машині, де він перебував разом з водієм.

Мандри Саакашвілі

Екс-українець Міхеїл Саакашвілі покинув Польщу. Зараз політик перебуває у Литві. До речі, йому пропонували стати громадянином цієї балтійської країни, проте він відмовився.

Українці підчепили вірус у Лондоні

Українські легкоатлети під час проведення чемпіонату світу заразились вірусною інфекцією у готелі Лондона.