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Головні новини 9 серпня: Балчун пішов з "Укрзалізниці", гривня міцніє

22:20, сьогодні 607 Читать новость на русском
Головні новини 9 серпня в Україні та світі
Головні новини 9 серпня в Україні та світі / Фото з соцмереж

"Укрзалізницю" покинув її очільник Войцех Балчун. Гривня пішла "вперед" та почала зміцнювати свої позиції. Такими були головні новини 9 серпня.

Балчун пішов з "Укрзалізниці"

Керівник "Укрзалізниці" поляк Войцех Балчун подав у відставку. На цій посаді він пропрацював півтора роки. у 2016 році реформувати українську залізницю його обрала конкурсна комісія.

Посаду Балчуна тимчасово посяде перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов. Він вже навіть встиг надавати обіцянок. Зокрема, він пообіцяв підняти ціни для бізнесу.

Щодо пасажирських тарифів, до кінця року підвищення не планується. Що стосується вантажних тарифів, для мене є одним із ключових завдань впродовж перших днів роботи провести відверту дискусію з українським бізнесом,
– заявив Кравцов.

Також Кравцов додав, що з 2018 року "Укрзалізниця" має перейти на нову систему тарифоутворення, яка повинна бути прив'язана до об'єктивних індексів та бути прогнозованою для бізнесу.

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Гривня міцніє

Національний Банк України пояснив, чому міцніє курс гривні. Як пояснили в НБУ, зміцнення національної валюти пов’язане зі збільшенням надходжень виторгу від експортерів.

Зміцнення курсу гривні до долара пов'язане з перевагою на міжбанківському валютному ринку пропозиції валюти над попитом на тлі збільшення надходжень від українських експортерів і продажу валютного виторгу,
– повідомили в Нацбанку.

Проте скільки часу зберігатиметься схожа ситуація – залежить від багатьох факторів, у тому числі від світової кон'юнктури цін, що зараз є сприятливою для українських експортерів.

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Фото дня

Просто гляньте, як живе ця 88-річна, язик не повертається сказати, бабуся! Мун Лін з Тайваню живе дуже активним життям і стала справжньої зіркою Instagram.

今天揪熱ㄟ！到家啦！洗完澡?換一套衫晚上要去啪體！哇災影啪體揪洗揪賊狼底咧到頂哦！?️?

Допис, поширений 林莊月里 (@moonlin0106)

Теги: Новини України Гривня Укрзалізниця Войцех Балчун НБУ
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