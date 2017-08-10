22:31
10 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів
Вєсті Кремля
21:58, сьогодні
Вєсті.UA. Нові вершини Наді. Є
Вєсті.UA
20:39, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Антикорупційна реформа. Вкрадене авто поліції
Випуск новин
22:15, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головні новини 10 серпня: нова загроза від Росії, похорон Бережної, перепалка США та КНДР

22:17, сьогодні 362 Читать новость на русском
Головні новини 10 серпня: нова загроза від Росії, похорон Бережної, перепалка США та КНДР
Головні новини 10 серпня: нова загроза від Росії, похорон Бережної, перепалка США та КНДР / 24 Канал

Росія має сценарій наступу на Харківщину. Екс-депутата від "Партії регіонів" Ірину Бережну поховали. Дональд Трамп пообіцяв відповісти Ким Чен Ину, якщо КНДР не зупинить погрожувати ядерними розробками. Такими були новини 10 серпня.

Наступ на Харків?

Відомий журналіст Юрій Бутусов вважає, що Росія має сценарій наступу не лише на Донбас, а й на Харківщину. Про це свідчать постійні переміщення військ.

Російська війська на кордоні з Україною відпрацьовують сценарій вторгнення, яке має здійснюватися у якомога коротші терміни, тому і відбуваються часті переміщення військової техніки.

Читайте також: Коли Росія піде з Донбасу: втішний прогноз від урядовця

Армія – інструмент впливу, і вона повинна бути постійно готовою до певних ситуацій. Наприклад, вони відпрацьовують варіант протидії українським діям, варіант певних наступальних дій проти України. Для цього вони постійно піднімають частини за тривогою та відпрацьовують певні сценарії,
– зазначив журанліст.

Саакашвілі зробив не менш шокуючу заяву. На його думку, найближчим часом Росія анексує Білорусь.

"Я думаю, що Росія збирається окупувати і анексувати Білорусь", – сказав Саакашвілі в зв'язку з російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2017", які пройдуть в країні у вересні.

У батальйоні "Айдар" теж зазначили, що у напрямку до кордонів України Росія перекидає величезні ешелони танків та іншої броньованої техніки.

В Росії цього тижня небачений рух військової техніки. Московська область, Костромська, Самара, Волгоград, Петербург. Навіть з Новосибірська літаками вояків перекидають в європейську частину Росії. Кажуть, навчання "Захід-2017,
– йдеться у повідомленні.

Читайте також: Росія взяла військову стратегію з гітлерівської концепції, – Піонтковський

Як відомо, військові навчання стартують аж 14 вересня на шести полігонах у Білорусі. Тож кількість броньованої армади неподалік російсько-українського кордону за місяць до навчань викликає чимало питань. Адже військова техніка чомусь рухається не в Білорусь, а в бік України.

Похорон Бережної

10 серпня у Києво-Печерській Лаврі прощались з екс-депутатом Іриною Бережною, яка загинула у ДТП в Хорватії.

На панахиду прийшли друзі та рідні загиблої. Зокрема, попрощатись з Бережною прийшли нардепи від "Опозиційного блоку" Дмитро Добкін та Нестор Шуфрич, телеведуча Ольга Фреймут, режисер Алан Бадоєв, співачка Світлана Лобода зі своєю мамою, телеведучий Анатолій Анатоліч із дружиною, колишній ректор Національного університету державної податкової служби Петро Мельник, керівник інтернет-видання "Страна.ua" Ігор Гужва та багато інших.

Читайте також: Загибель Бережної: з'явились фото водія екс-"регіоналки"

Підприємець Борис Фуксман, у якого були таємні стосунки з загиблою регіоналкою Іриною Бережною, підтвердив, що він є батьком її 8-річної доньки Даніелли, якій вдалося вижити у жахливій ДТП.

Конфлікт між США та КНДР

Трамп пообіцяв Кім Чен Ину відповісти "вогнем і люттю" у випадку, якщо КНДР не зупинить погрожувати своїми ядерними розробками США. Північна Корея не розгубилася, кажуть, що знищать американську військову базу на острові Гуам.

Джеймс Ханна, заступник начальника азіатської програми у Chatham House, вважає, що висловлювання Трампа не змінюють розстановку сил на Корейському півострові. Єдине, що змінилося, – це "фактор" Трампа, який наразі наслідує войовничий підхід КНДР, додає Ханна.

І хоч багато хто в адміністрації Білого дому не погоджується з риторикою Трампа, а Рекс Тіллерсон, держсекретар США запевнив, що війни між Америкою та Північною Кореєю не буде, причин для занепокоєння все ж вистачає, пише автор публікації.

Я вже давно слідкую за Північною Кореєю і починаю тривожитися. Мене турбує риторика обох сторін, що стає неконтрольованою,
– зауважив Ейден Фостер-Картер, почесний старший науковий співробітник Університету Лідса, що у Великобританії.

Де живуть найрозумніші діти?

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2017 році найкраще здали випускники з Києва та Львівської області. За оцінками 160 – 200 балів у більшості випадків перші позиції майже по всіх предметах посідає Львівська область. Наприклад, українська мова – Львівщина, історія України – Львівська область, Київ на другому, математика – найкращий Київ, біологія – Київ.

Теги: Новини політики Новини України США ЗНО Загинула Ірина Бережна Новини Росії Зброя Війна на Донбасі КНДР Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 10 серпня: нова загроза від Росії, похорон Бережної, перепалка США та КНДР
сьогодні, 22:17 Головні новини 10 серпня: нова загроза від Росії, похорон Бережної, перепалка США та КНДР
359
Большая игра Путина: что означает визит в Абхазию?
сьогодні, 22:00 Большая игра Путина: что означает визит в Абхазию?
Олексій Нікольський 570
Науковець: в Україні підтримують імідж націоналіста, як людини не дуже розумної і агресивної
сьогодні, 21:05 Науковець: в Україні підтримують імідж націоналіста, як людини не дуже розумної і агресивної
Євгенія Мазур 846
Прихід 4G в Україну: що потрібно для швидкого інтернету
сьогодні, 20:01 Прихід 4G в Україну: що потрібно для швидкого інтернету
Яніна Ткачук 2405
Зброя для України: про ризики і доцільність надання озброєння нашій країні
сьогодні, 19:01 Зброя для України: про ризики і доцільність надання озброєння нашій країні
Інна Жолобович 2741
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Уроки української кулінарії від міністра оборони Канади: опубліковані фото
 22 червня , 09:54
Терорист Захарченко планує зачистку у "ДНР", – "ІС"
 31 травня , 09:27
Стало відомо, коли Ахтему Чийгозу оголосять вирок
 9 серпня , 18:51
Суд про держзраду Януковича знову перенесли
 сьогодні , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук