Головні новини 10 серпня: нова загроза від Росії, похорон Бережної, перепалка США та КНДР

Росія має сценарій наступу на Харківщину. Екс-депутата від "Партії регіонів" Ірину Бережну поховали. Дональд Трамп пообіцяв відповісти Ким Чен Ину, якщо КНДР не зупинить погрожувати ядерними розробками. Такими були новини 10 серпня.

Наступ на Харків?

Відомий журналіст Юрій Бутусов вважає, що Росія має сценарій наступу не лише на Донбас, а й на Харківщину. Про це свідчать постійні переміщення військ.

Російська війська на кордоні з Україною відпрацьовують сценарій вторгнення, яке має здійснюватися у якомога коротші терміни, тому і відбуваються часті переміщення військової техніки.

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Армія – інструмент впливу, і вона повинна бути постійно готовою до певних ситуацій. Наприклад, вони відпрацьовують варіант протидії українським діям, варіант певних наступальних дій проти України. Для цього вони постійно піднімають частини за тривогою та відпрацьовують певні сценарії,

– зазначив журанліст.

Саакашвілі зробив не менш шокуючу заяву. На його думку, найближчим часом Росія анексує Білорусь.

"Я думаю, що Росія збирається окупувати і анексувати Білорусь", – сказав Саакашвілі в зв'язку з російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2017", які пройдуть в країні у вересні.

У батальйоні "Айдар" теж зазначили, що у напрямку до кордонів України Росія перекидає величезні ешелони танків та іншої броньованої техніки.

В Росії цього тижня небачений рух військової техніки. Московська область, Костромська, Самара, Волгоград, Петербург. Навіть з Новосибірська літаками вояків перекидають в європейську частину Росії. Кажуть, навчання "Захід-2017,

– йдеться у повідомленні.

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Як відомо, військові навчання стартують аж 14 вересня на шести полігонах у Білорусі. Тож кількість броньованої армади неподалік російсько-українського кордону за місяць до навчань викликає чимало питань. Адже військова техніка чомусь рухається не в Білорусь, а в бік України.

Похорон Бережної

10 серпня у Києво-Печерській Лаврі прощались з екс-депутатом Іриною Бережною, яка загинула у ДТП в Хорватії.

На панахиду прийшли друзі та рідні загиблої. Зокрема, попрощатись з Бережною прийшли нардепи від "Опозиційного блоку" Дмитро Добкін та Нестор Шуфрич, телеведуча Ольга Фреймут, режисер Алан Бадоєв, співачка Світлана Лобода зі своєю мамою, телеведучий Анатолій Анатоліч із дружиною, колишній ректор Національного університету державної податкової служби Петро Мельник, керівник інтернет-видання "Страна.ua" Ігор Гужва та багато інших.

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Підприємець Борис Фуксман, у якого були таємні стосунки з загиблою регіоналкою Іриною Бережною, підтвердив, що він є батьком її 8-річної доньки Даніелли, якій вдалося вижити у жахливій ДТП.

Конфлікт між США та КНДР

Трамп пообіцяв Кім Чен Ину відповісти "вогнем і люттю" у випадку, якщо КНДР не зупинить погрожувати своїми ядерними розробками США. Північна Корея не розгубилася, кажуть, що знищать американську військову базу на острові Гуам.

Джеймс Ханна, заступник начальника азіатської програми у Chatham House, вважає, що висловлювання Трампа не змінюють розстановку сил на Корейському півострові. Єдине, що змінилося, – це "фактор" Трампа, який наразі наслідує войовничий підхід КНДР, додає Ханна.

І хоч багато хто в адміністрації Білого дому не погоджується з риторикою Трампа, а Рекс Тіллерсон, держсекретар США запевнив, що війни між Америкою та Північною Кореєю не буде, причин для занепокоєння все ж вистачає, пише автор публікації.

Я вже давно слідкую за Північною Кореєю і починаю тривожитися. Мене турбує риторика обох сторін, що стає неконтрольованою,

– зауважив Ейден Фостер-Картер, почесний старший науковий співробітник Університету Лідса, що у Великобританії.

Де живуть найрозумніші діти?

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2017 році найкраще здали випускники з Києва та Львівської області. За оцінками 160 – 200 балів у більшості випадків перші позиції майже по всіх предметах посідає Львівська область. Наприклад, українська мова – Львівщина, історія України – Львівська область, Київ на другому, математика – найкращий Київ, біологія – Київ.