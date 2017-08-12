Головні новини 12 серпня: Звіряче вбивство матроса ЗСУ, смертельна негода у Польщі

12 серпня набуло резонансу жорстоке вбивство військовослужбовця Військово-Морських Сил ЗСУ Арслана Шейхова, у Польщі вирує смертельна негода, українські військові знайшли в зоні проведення АТО тіло вбитого під Попасною офіцера Національної гвардії Олександра Бойка, який раніше вважався зниклим безвісти. Такими були головні новини 12 серпня.

Кривавий день народження матроса ЗСУ

11 серпня у селі Єгорівка Роздільнянського району Одещини відбулося жахливе вбивство військовослужбовця Військово-Морських Сил ЗСУ Арслана Шейхова. Саме цього дня він святкував свій 33 день народження.

11 серпня 2017 Шейхов перебував у законному звільненні та разом з родиною святкував у себе вдома свій 33-ій день народження. Близько 19:00 цього дня до нього заїхав на власному автомобілі його знайомий громадянин Злий В.І. (01.01.1976 року народження. За кілька хвилин вони поїхали в невідомому напрямку. Більше живим Шейхова ніхто не бачив... Увечері близько 23:50 біля воріт свого будинку місцевий лікар села Єгорівка знайшов труп Шейхова. Лікар одразу викликав "швидку" медичну допомогу та зателефонував до відділу Національної поліції,

– розповідає радник начальника Генштабу ЗСУ Олена Вербицька.

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За її словами, Злий є колишнім співробітником органів МВС та сином колишнього голови Єгорівського радгоспу, відтак "корпоративна зацікавленість деяких посадовців може призвести до безкарності вбивці військовослужбовця Шейхова".

"Наразі Злого затримано та він перебуває у Роздільнянському відділку поліції, але є побоювання, що вже за кілька годин Злого після одного телефонного дзвінку відпустять на свободу", – додає вона.

Повідомляє про інцидент і журналіст Назар Приходько.

"Одразу скажу – сталося це не на п'яному ґрунті: до хати, де святкував Арслан, під'їхали якісь люди і покликали його вийти на вулицю. Він вийшов, сів у автівку та вони поїхали. І лише опівночі, його тіло, з великою кількістю забоїв та колотих ран знайшли біля дороги", – зауважив він.

Польща потерпає від негоди

Уночі проти 12 серпня зливи та грози охопили Польщу. Через негоду в Куявсько-Поморському та Поморському воєводствах Польщі загинули п'ять осіб і ще близько сорока зазнали поранень.

Так, два підлітки загинули у таборі міста Сушок. На них впали дерева. Також ще декілька підлітків зазнали травм, однак їхню кількість – не уточнюють.

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Крім того, у місті Ґміна дерево впало на будинок, убивши жінку, а в Малих Сворнегацах в наметовому містечку деревом вбило чоловіка.

За даними пожежників, без електрики залишаються близько 500 тисяч осіб по всій країні.

Смертельні наслідки буревію у Польщі

Страшна знахідка у зоні АТО

Після довгих пошуків вдалося знайти тіло офіцера Національної гвардії Олександра Бойка, який донедавна вважався зниклим безвісти.

"Після довгих пошуків тіло вбитого 3 червня в бою під Попасною полковника спецназу Національної гвардії Олександра Бойка доставлено в Сєвєродонецьк", – повідомив речник МВС Артем Шевченко.

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Після довгих пошуків тіло вбитого 3 червня у бою під #Попасна полковника спецназ @NatsGvardiya Олександра Бойка доправлено у Сєвєродонецьк pic.twitter.com/WpQY2VTuiM — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 12 серпня 2017 р.

Про його зникнення стало відомо 20 червня. Тоді зазначалося, що військовий зник під час проведення бойового завдання в Луганській області.

Блазні Кремля намагалися розіграти Саакашвілі

Відомі російські пранкери Вован (Володимир Кузнецов) і Лексус (Олексій Столяров) телефоном поговорили з колишнім очільником Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі, представившись заступником голови Адміністрації Президента Петра Порошенка.

Під час перемовин нібито "заступник голови АП" переконує, якщо Саакашвілі не перестане робити гучні заяви та тиснути на своїх друзів, у тому числі на європейських і американських партнерів, то вони (чинна українська влада – "24") почнуть переслідувати та заберуть громадянство у соратників колишнього грузинського президенту, перш за все у Марії Гайдар.

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"Та нехай позбавляють. Яка проблема? Нехай переслідують кого хочуть. Я буду їх "мочити" всюди", всередині України. І олігарха, і шефа Вашого (Порошенка – "24"). Я нехай він, я його не боюсь, чекає на мене в Україні", – відповів на це український політик.

Водночас він зауважив, що Україна є його будинком і відсиджуватися та спокійно сидіти він не збирається, тому хоче повернутися сюди.

Якщо мене не пускають до України, тоді я буду робити все, тому що тут відсиджуватися та спокійно сидіти я не збираюся. Якщо перешкоди мені будуть робити – це вже не їхнє собаче діло, бо я буду робити все за повною програму. Це він ще не знає, з ким мав справу. Я йому тут написав, до речі: ти, кажу, напевно, забув, хто я такий?! У мене багато енергії, багато зв'язків, велике ім'я. Все це я буду використовувати для конкретної, визначеної метипроти цих олігархічних типажів,

– додає екс-чиновник і припускає, що до тиску до нього має безпосередній стосунок "сірий кардинал" Порошенка – Ігор Кононенко.

Повне відео розмови Вована та Лексуса з Саакашвілі

Блискуча перемога Світоліної

У чвертьфіналі Rogers Cup, який триває у канадському Торонто, українська тенісистка Еліна Світоліна здолала іспанку Гарбіньє Мугурусу. За підсумками трьох сетів 22-річна спортсменка завдала поразки чинній чемпіонці Wimbledon із рахунком 2:1 (4:6; 6:4; 6:3).

Зокрема, у вирішальній партії суперниці по двічі обмінювалися подачами, потім Світоліна зробила третій брейк в шостому геймі, а в сьомому взяла свою подачу – 5:2. До перемоги залишалося взяти ще одну гру. І українка зробила це – 6:3.

Останні секунди зустрічі Світоліна – Мугуруса

До слова, це четверта перемога над Мугурузою – тепер рахунок особистих зустрічей став 4:3 на користь Світоліної.