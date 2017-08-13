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Головні новини 13 серпня: сутички на Марші рівності в Одесі та стояча поїздка "Укрзалізницею"

22:01, сьогодні 24 Читать новость на русском
Головні новини 13 серпня
Головні новини 13 серпня / 24 Канал

В неділю, 13 серпня, в Одесі був зірваний ЛГБТ-прайд. Пасажири "Укрзалізниці" стоячи їхали з Одеси до Києва. Знаменитий спринтер Усейн Болт трагічно завершив свою кар’єру. Такими були головні новини 13 серпня.

Марш рівності в Одесі

На Приморському бульварі в Одесі пройшов ЛГБТ-прайд, проте одночасно з цієї акцією відбулася ще одна – за традиційні цінності.

Правоохоронці тримали учасників ЛГБТ-прайду у щільному кільці заради безпеки, адже раніше представники "Правого сектора" в Одесі заявляли, що хочуть зірвати фестиваль. Згодом так і трапилося: Марш рівності в Одесі завершився на половині шляху. Близько двохсот учасників акції було вивезено автобусами під охороною поліції.

Колона на підтримку ЛГБТ-спільноти повинна була пройти центром міста, втім її рух заблокували противники маршу. Здебільшого це були представники правих організацій. Свою акцію вони назвали "За сімейні цінності". Поліція для уникнення сутичок зупинила парад. Активісти у відповідь влаштували сидячий протест.

Стояча мандрівка залізницею

Пасажири "Укрзалізниці" заявили, що до потяга Інтерсіті+ сполученням Одеса - Київ не було причеплено 4 вагони, на які були продані квитки. Тож пасажири були змушені їхати стоячи в інших вагонах.

"Укрзалізниця" не додала кілька вагонів до поїзда з Одеси до Києва

Згодом в "Укрзалізниці" пояснили ситуацію, заявивши, що через несправність швидкісного поїзда Крюківського вагонобудівного заводу, який повинен був здійснити рейс за маршрутом Одеса - Дарниця, працівникам "Укрзалізниці" довелося замінити поїзд на інший – з меншою пасажиромісткістю.

Всім пасажирам, які відмовились від поїздки, були повернуті кошти за квитки, а тим пасажирам, які таки зважилися їхати в поїзді без місця, буде компенсовано різницю вартості проїзду через незабезпечення комфортних умов подорожі.

Кінець кар’єри Болта

Під час свого історичного останнього забігу на Чемпіонаті світу в Лондоні ямайський спринтер Усейн Болт зійшов з дистанції. Під час змагання він не зміг добігти завершальний етап через біль у нозі.

Болт біг четвертий завершальний етап, але не зміг його добігти, впавши на землю від болю.

Усейн Болт завершив кар'єру
Усейн Болт завершив кар'єру

Додамо, що непереможний Болт також програв в останньому забігу на 100 метрів у кар'єрі.

Для Болта цей чемпіонат світу був останнім у кар'єрі. Легендарному легкоатлету належать рекорди світу на дистанціях 100 і 200 метрів. Також Болт – 8-кратний олімпійський чемпіон і 11-кратний чемпіон світу.

Теги: Новини України Легка атлетика Транспорт залізниця Укрзалізниця Сутички ЛГБТ Одеса Новини політики
Джерело: 24 Канал
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