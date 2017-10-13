Головні новини 13 жовтня: заборона на рублі та НАБУ проти Омеляна

Національний банк заборонив банкам України працювати з російською валютою із зображенням анексованого Криму. У НАБУ запідозрили міністра інфраструктури Володимира Омеляна у внесенні неправдивої інформації в електрону декларацію. Такими були головні новини 13 жовтня в Україні та світі.

Заборона на "кримські" рублі

12 жовтня у Росії ввійшли в обіг нові купюри номіналом 200 та 2000 рублів. На першій з них зображено Севастополь та руїни Херсонесу, які є в анексованому Криму. В НБУ вирішили, що негоже, щоб в Україні ходили рублі із зображенням анексованих українських земель, і заборонили їх оббіг на нашій території.

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Варто зазначити, що окрім паперової купюри, Крим зображено і на 10-рублевій монеті.

Скандальні заяви європейських політиків про Крим

Відголоски скандалу з Кримом продовжують лунати із Чехії. Тамтешній президент Мілош Земан пригрозив, що якщо Україна спробує повернути Крим, то це закінчиться війною. Окрім того, він заявив, що не планує вибачатися за свою слова про "виплати за Крим".

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні, щоб уникнути "європейської війни".

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Схожа заява зазвучала і з Німеччини. Заступник лідера "Вільної демократичної партії" Вольфганг Кубікі вважає, що санкції, накладені на Росію через анексію Криму, є помилкою.

Все будо б нічого, адже в Росії чимало прихильників Путіна, якби не та ситуація, що "Вільна демократична партія" набрала на виборах до Бундестагу 10,7% голосів та може стати частиною коаліції з ХДС/ХСС Ангели Меркель та СДПН Мартіна Шульца. Відтак це вже не голос радикальної опозиції.

Позов України проти Росії в СОТ

У той час як європейські країни накладають санкції на Росію, Україна вирішила судитися з РФ через недопуск своїх товарів на російський ринок. Мінекономровитку не подобається, що через рішення Росспоживнагляду впала кількість експорту пива, соків, кондитерських виробів та шпалер до країни-агресора.

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НАБУ проти Омеляна

Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Міністра підозрюють у внесенні неправдивої інформації в електрону декларацію.

Серед причин – міністр забув вказати право на користування будинком племінниці дружини, в якому він з дружиною та сином жив з грудня 2016 року. Питання – звідки у родички гроші на будинок вартістю в 7 мільйонів гривень – також зацікавило детективів.

Сам міністр вже заявив, що з його боку порушень жодних немає, і він готовий допомагати НАБУ та іншим правоохоронним органам у розслідуванні.

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Гучне затримання

Про свої успіхи у гучних справах відзвітували правоохоронці. Вони затримали ймовірних кілерів, які намагались вбити першого заступника голови Одеської облради Олега Радковського.

Загалом, як відзвітували в поліції, вони спільно з СБУ провели понад три десятки обшуків, серед улову – автомобіль, на якому хлопці "йшли на справу", десяток "стволів", поліцейська форма, маски, автомобільні номери "на всі випадки життя" (в тому числі і болгарські).

Нові хакерські атаки

Напередодні в СБУ повідомили про нову хвилю масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії. І навіть дали поради, як вберегтися.

Попереджають про хакерські атаки і в команді реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA. Там зазначають, що це буде комп’ютерний вірус типу Petya-A. І завдасть він удару з 13 по 17 жовтня, коли в Україні "довгі вихідні".

А поки українців попереджають, користувачів Android атакував новий вірус, який блокує екрани. За розблокування хочуть біткоїни.

Акустична атака на США

В мережі з'явився аудіозапис "небезпечних звуків", які вмикали американським дипломатам на Кубі. За даними ЗМІ, саме ці звуки могли чути працівники посольства США у Гавані. Дотепер подібних аудіозаписів "акустичних атак" на американських дипломатів на Кубі ще не публікували.

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День захисника України

14 жовтня в Україні відзначають День захисника. Згадайте про тих, хто береже наш спокій у бою проти ворога.