Головні новини 14 жовтня: видовищний марш у Києві та масові затримання у Криму

Києвом до Дня Захисника України та до 75-річчя створення Української повстанської армії пройшов "Марш Слави Героїв". У Криму затримали півсотні активістів, які вийшли на одиночні пікети. Такими були головні новини України 14 жовтня.

Видовищний марш у Києві

14 жовтня у Києві представники націоналістичних партій ВО "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" з парку імені Шевченка розпочали "Марш Слави Героїв".

Потім активісти ходою пройшлися бульваром Шевченка через Хрещатик, Майдан Незалежності, Володимирський узвіз до Контрактової площі.

Читайте також: "Марш Слави" з нагоди Дня захисника у Києві: неперевершені фото з висоти пташиного польоту

За інформацією ЗМІ, у колоні взяли участь близько 15 тисяч осіб. Її учасники тримали в руках як державний і червоно-чорний українські прапори, так і партійну символіку.

Крім того, на Хрещатику націоналісти запалили факели та почали використовувати піротехніку, щоправда попереду колони йшли кілька сотень правоохоронців. Загалом захід пройшов спокійно та без ексцесів.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк зазначив, що станом на 20:30 14 жовтня під час проведення масових заходів в столиці, грубих правопорушень не зафіксовано, затриманих немає.

Масові затримання у Криму

Натомість у Криму без затримань не обійшлося. Станом на 20 годину 14 жовтня окупанти тимчасово позбавили волі щонайменше 50 активістів, які раніше вдень вийшли на одиночні пікети.

Усього на пікети вийшли більше сотні кримських татар. Активісти протестували проти системних репресій російської окупаційної влади щодо корінного народу Криму, масових обшуків і арештів кримських татар, незаконних судилищ і переслідувань членів Меджлісу кримськотатарського народу, місцевих органів національного самоврядування та активістів кримськотатарського національного руху.

Читайте також: Чубаров розповів, чому Росія знову взялася до масових арештів кримських татар

Пікети пройшли в Алушті, Бахчисараї, Джанкої, Сімферополі, Старому Криму, Судаку, Феодосії, а також Кіровському, Красногвардійському, Нижньогірському, Радянському, Ленінському і районах півострова.

За словами лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, станом на вечір 14 жовтня затримали близько півсотні учасників одиночних пікетів, прізвища 34 затриманих кримських татар уже встановлені.

При цьому адвокат Еміль Курбедінов попередив, що окупанти садять пікетувальників у цивільні машини і попереджає, що це можуть бути викрадення.

Відео дня

Як Україна відзначала День захисника.