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Головні новини 15 жовтня: марш за права тварин та масштабний теракт у Сомалі

22:11, 15 жовтня 439 Читать новость на русском
Головні новини 15 жовтня
Головні новини 15 жовтня / ZAXID.NET

Містами України пройшли масові акції за права тварин. А в столиці Сомалі Могадішо смертник підірвав вантажівку з вибухівкою, здійснивши найбільший теракт в країні за останні 10 років. Такими були головні новини 15 жовтня.

Марш за права тварин

У неділю, 15 жовтня, одночасно у 17 містах України пройшли марші за права тварин. Як пояснили організатори, подія покликана об'єднати співтовариство зоозахисників і заявити владі громадськості, що тисячі українців готові боротися за гуманність і права тварин.

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Також у всіх містах під час маршу збирали підписи під "Універсалом за права тварин".

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Україна та МВФ. Нова ціна на газ

Міністр фінансів України Олександр Данилюк поїхав до США на переговори з МВФ. Після перемовин, український політик висловив сподівання, що новий транш МВФ буде вже до кінця цього року.

А також розповів, за яким принципом буде формуватися ціна для українців на газ після цих переговорів.

Міністри Януковича без грошей

За поданням Генпрокуратури суди арештовують кошти на рахунках міністрів часів Віктора Януковича. Цього разу без доступу до своїх банківських активів залишилися Дмитро Табачник та Микола Присяжнюк. Якщо в першого виявили 32 мільйони гривень на рахунках в банках, то у другого – 5,5 мільйона доларів.

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Теракт у Сомалі

15 жовтня стане черговою "чорною датою" через теракт. Цього разу у Сомалі. У столиці африканської країни смертник на вантажівці, яка була нашпигована вибухівкою, підірвав її на жвавому перехресті поблизу будівлі готелю.

Його жертвами вже стала 231 особа, але їх кількість зросте, адже ще чимало людей перебувають у лікарні з пораненнями.

Теракт у Сомалі

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за подвійний теракт, щоправда сомалійський уряд пов'язує інцидент з угрупованням "Аль-Каїда".

Вибори у Киргизстані та Австрії

В цей день одразу в двох країнах відбуваються вибори. У Киргизстані обирають президента. І схоже, другого туру виборів не буде. Кандидат від Соціал-демократичної партії Киргизстану, екс-прем'єр Сооронбай Жеенбеков перемагає на виборах президента, набираючи 54,23% після підрахунку бюлетенів з 97% виборчих дільниць.

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Ще одні вибори – в Австрії. Там, найімовірніше, перемогу здобуде Австрійська народна партія. Якщо це станеться, то її очільник – 31-річний Себастьян Курц, може стати наймолодшим лідером у Європі.

Катастрофа під Смоленськом: нові дані

Польська комісія виявила запис моменту вибуху на бортовому самописці літака Ту-154, в результаті якого в Смоленській області загинув президент Лех Качинський.

Теги: Новини України Теракт Транш МВФ МВФ Дмитро Табачник Сомалі світ тварин
Джерело: 24 Канал
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