Головні підсумки першого дня економічного форуму в Давосі

В Давосі стартував найпрестижніший економічний форум світу, головною темою якого стало лідерство.

Невеличке містечко Давос у швейцарських Альпах упродовж року живе розміреним життям. Проте цього тижня населення у ньому зросте чи не втричі. На гірськолижний курорт злітаються найвпливовіші світові політики, економісти та поп-зірки, аби долучитися до всесвітнього економічного форму. Цьогоріч на ньому буде рекордне число учасників – понад три тисячі.

На чолі української делегації – Президент Петро Порошенко. В його традиційному графіку зазначені виступи, участь у дебатах та низка двосторонніх зустрічей. Деякі з них уже відбулися. Наприклад, з китайським лідером Сі Цзіньпінем домовились розширити співпрацю. Перемовини з президентом Швейцарії завершились оголошенням про черговий транш кредиту для України.

Швейцарія визнала очевидний прогрес України щодо реформ. Наша держава отримає 100 мільйонів доларів, які надійдуть на рахунки Національного банку, та 100 мільйонів доларів фінансової допомоги від швейцарської конфедерації,

– зазначив Президент України Петро Порошенко.

Однак, зміни у програмі президента таки є. Український сніданок, який щороку організовує олігарх Віктор Пінчук, він проігнорує. Бойкот заходу оголосили й інші представники українського політикуму. Зокрема, віце-прем'єрка Іванна Климпуш-Цинцадзе та низка депутатів. Така поведінка українських політиків обумовлена скандальною публікацією Віктора Пінчука у виданні The Wall Street Journal, в якій олігарх запропонував провести вибори на окупованих територіях і відмовитися від вступу до ЄС та НАТО.

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На вустах всіх учасників форуму – відкрите і відповідальне лідерство. Це провідна тема захода. Однак, розмірковувати про неї доводиться без головних європейських лідерів – Ангели Меркель та Франсуа Олланда. Вони у Давос не приїхали. Немає тут і новообраного президента США Дональда Трампа. До слова, останній день форуму – 20 січня – збігається з його інавгурацією. Тож про політику нового американського очільника, яка досі залишається непередбачуваною, доводиться говорити без нього.

Звичайно, він займатиметься зовнішньою торгівлею. Просто він говорить про вільну, справедливу торгівлю, рівноправні відносини, у яких американські працівники та середній клас мають свого захисника на чолі. Він не говорить про ізоляцію,

– прокоментував радник обраного президента США Дональда Трампа Ентоні Скарамуччі.

Справді визначна подія у Давосі – участь китайського лідера Сі Цзіньпіна. Йому надали право відкрити Форум. Це вперше за півстоліття керманич Китаю прибув на швейцарський форум. Пояснили це стрімким зростанням, яке демонструє китайська економіка.

У торгових війнах немає переможців. Китай триматиме свої двері відчиненими для світу. Відчинені двері дозволять іншим країнам увійти на китайський ринок, а Китаю

– інтегруватися зі світом. Ми сподіваємось, усі країни відчинять двері для китайських інвесторів, – заявив голова КНР.

47-й Всесвітній економічний форум триватиме до 20 січня. Окрім традиційних закликів інвестувати в економіки держав, у Давосі спілкуватимуться про політичні виклики: перемогу Дональда Трампа, вихід Британії з ЄС та майбутні вибори у Німеччині і Франції.

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