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Головним бенефіціаром скандалу з Пашинським є Андрій Портнов, – журналіст

13:23, сьогодні 420 Читать новость на русском
Сергій Пашинський
Сергій Пашинський / nfront.in.ua

Колишній перший заступник голови адміністрації екс-президента Януковича Портнов надав своїх адвокатів і навіть охорону учаснику інциденту з Пашинським.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Сергій Іванов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"(...) Треба зрозуміти, хто насправді опонує Пашинського. Зрозуміло, це не громадянин Хімікус і не дама його серця. Головним бенефіціаром скандалу з Пашинським є Андрій Портнов, колишній перший заступник глави адміністрації екс-президента Януковича і один з авторів законів від 16.01.2014. За даними ЗМІ, Портнов є співробітником корпорації "Газпром", головного спонсора російської агресії, і я передаю полум'яний привіт його репостерам і лайкателям з патріотичними аватарками. Саме Портнов надав своїх адвокатів і навіть охорону Хімікусу. Для чого це йому це потрібно?

Все дуже просто і складно водночас. Не секрет, що Портнов і Пашинський – давні вороги. Об'єктом їх ворожнечі є фабрика "Житомирські ласощі", яку Портнов і його команда технічно рейдернули в 2010-му. Про те, як здійснювався рейд, а також про те, як до Портнова в результаті цілої серії махінацій прилипли 20 мільйонів доларів ви можете прочитати тут.

У 2015-му Пашинський "допоміг" Портнову і його партнеру, громадянину РФ і США Ігорю Бойко позбутися від "ЖЛ", після чого війна між ними вийшла на новий виток. Все-таки "ЖЛ" – це підприємство, яке приносить хай не нечуваний, але стабільний прибуток, який дозволяє Портнову віддалено фінансувати ряд проектів в Україні, а Бойку – вносити посильну лепту в партійні гаманці реформаторів усіх сортів і кольорів", – пише журналіст.

За його словами, крім "Житомирських ласощів" є ще однин камінь спотикання, а саме – пост голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, яку обіймав Пашинський. Як пише Іванов, "кремлівські "друзі" України давно хочуть поміняти керівництво комітету на більш толерантне до РФ і її донбаським викидням. І позамежна активність прокремлівських ЗМІ – "Інтера", "Вістей", "Країни", "NewsOne", всіляких ЛОМів на зразок Монтяна і Шарія в контексті події – кращий тому доказ".

"Я вже не кажу про дрібніші ресурси – такі як UA1, яке фінансує Бойко і яке 5 з 10 новин присвячує цій темі. Агресивні публікації на "Обозревателе", що належить Бродському, теж цілком зрозумілі, так як свого часу саме Турчинов і Пашинський проводили Бродського з БЮТ. Всезнаючі парламентські довгожителі кажуть, що причиною цих проводів стали 30 мільйонів доларів, чудово випарувалися в руках Михайла Юрійовича, який тоді був штатним партійним "рішалом".

Далі – важливо не забувати законопроект про спецконфіскаціі, який лобіює особисто Пашинський. У початковій редакції цього законопроекту прізвище Портнова значилася однією з перших, проте потім почалася процедура торгів, правок, переписування норм і тихого саботажу закону, спрямованого на конфіскацію активів Януковича і його людей. Таким чином, дискредитуючи Пашинського, змушуючи його оборонятися, Портнов вбиває відразу кількох зайців, і спецконфіскацію в тому числі, а це вигідно усій українській діаспорі Барвихи, вуха якої стирчать навіть з дрібниць", – написав Іванов.

Як приклад журналіст наводить сайт UA1, який розмістив новину із заголовком "Українці вимагають зняти недоторканність з Пашинського та Геращенка". До новини доклали лінк на текст відповідної петиції.

"Автором петиції, якого сайт Бойка ототожнив з усіма українцями, є певний Бабюк Дмитро Сергійович, кермо громадської організації "Час змін" (м. Чернівці). Додаю посилання на сторінки організації в соціальних мережах: ok.ru/chaszm і vk.com/chaszm – може перейметеся. Сам Бабюк є членом партії "Опозиційний блок", і в 2015 році в балотувався від цієї політичної сили на територіальному виборчому окрузі №27 (...)", – написав Іванов.

Теги: Політика Законопроект гроші Сергій Пашинський Україна-Росія
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