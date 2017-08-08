18:48
8 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Отець дівчаток. Здоровий спосіб життя по-російськи
Вєсті Кремля
22:41, 7 серпня
Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копіює Путина
Вєсті.UA
21:23, 7 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 17:00: Поляк очолить
Випуск новин
17:54, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Головний біль – так реагує Росія на постійні кадрові зміни в адміністрації Трампа, – ЗМІ

17:53, сьогодні 291 Читать новость на русском
В Росії
В Росії "болить голова" через постійні ротації в Білому домі / Фото з вільних мереж

Мильна опера з кадровими перестановками в Білому домі, інтригами та розслідуваннями занепокоїла частину американців та шокувала уряди деяких іноземних держав, поки російські чиновники винайшли власний спосіб реагувати на ці події. Вони викликають у Росії головний біль.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела серед російських урядовців.

Згідно з повідомленням видання, що російська еліта очікувала на відлигу в російсько-американських відносинах через обрання президентом США Дональда Трампа, проте очікування на це різко зникли.

Читайте також: Путін хоче переписати світову політику під себе, – застереження від The Wall Street Journal

"Ніхто більше не звертає уваги та не очікує будь-яких покращень", – сказав неназваний співрозмовник, близький до російського уряду, який дав коментар на умовах анонімності, оскільки не має повноважень обговорювати зовнішньополітичні питання.

Використовуючи народний вислів про те, як "турбулентність" в Білому домі сприймають в офіційних колах Москви, джерело сказало: "Собака гавкає, караван рухається далі".

Російські чиновники, які намагаються взаємодіяти з адміністрацією США щодо загальних організаційних питань, приватно кажуть, що турбулентність у Білому домі викликає головний біль, оскільки вони не знають, з ким спілкуватися, або можуть чекати тижнями відповідей на свої запитання.

Проте є серед російських чиновників і ті, хто особливо не переймається через зміни в Білому домі, адже вважають, що призначені Трампом люди навряд чи змінять курс відносин між США та Росією.

"Мені здається, що ніхто в Москві особливо не зацікавлений у кадрових змінах у Вашингтоні", – сказав неназваний колишній високопосадовець, який знайомий з думкою Кремля.

Теги: Новини політики Новини Росії США Дональд Трамп
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пас Кремлю від Ващиковського, міністра закордонних справ Польщі
сьогодні, 17:02 Пас Кремлю від Ващиковського, міністра закордонних справ Польщі
Євген Магда 1194
33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
сьогодні, 14:00 33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
Яніна Ткачук
Річниця
сьогодні, 15:08 Річниця "настамнет" в Грузії, або Як Путін все програв
Блог Медіа 1773
До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен
сьогодні, 13:01 До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен
Настя Сукач 330
Зустріч Волкера та Суркова: не вірте, що Україну зрадять
сьогодні, 12:00 Зустріч Волкера та Суркова: не вірте, що Україну зрадять
Євген Магда 2085
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Озброєні люди захопили приміщення "Черкасиобленерго"
 18 квітня , 18:54
Злетіли, але не сіли: чому Ryanair скасував прихід до України
 11 липня , 18:02
"Солнце, у нас жизнь такая, с этой дебильной страной" та інші поневіряння Розенблата
 7 липня , 22:45
Бойовики атакували ЗСУ неподалік Маріуполя: напад вдалось відбити
 8 липня , 17:14
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук