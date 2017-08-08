Головний біль – так реагує Росія на постійні кадрові зміни в адміністрації Трампа, – ЗМІ

Мильна опера з кадровими перестановками в Білому домі, інтригами та розслідуваннями занепокоїла частину американців та шокувала уряди деяких іноземних держав, поки російські чиновники винайшли власний спосіб реагувати на ці події. Вони викликають у Росії головний біль.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела серед російських урядовців.

Згідно з повідомленням видання, що російська еліта очікувала на відлигу в російсько-американських відносинах через обрання президентом США Дональда Трампа, проте очікування на це різко зникли.

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"Ніхто більше не звертає уваги та не очікує будь-яких покращень", – сказав неназваний співрозмовник, близький до російського уряду, який дав коментар на умовах анонімності, оскільки не має повноважень обговорювати зовнішньополітичні питання.

Використовуючи народний вислів про те, як "турбулентність" в Білому домі сприймають в офіційних колах Москви, джерело сказало: "Собака гавкає, караван рухається далі".

Російські чиновники, які намагаються взаємодіяти з адміністрацією США щодо загальних організаційних питань, приватно кажуть, що турбулентність у Білому домі викликає головний біль, оскільки вони не знають, з ким спілкуватися, або можуть чекати тижнями відповідей на свої запитання.

Проте є серед російських чиновників і ті, хто особливо не переймається через зміни в Білому домі, адже вважають, що призначені Трампом люди навряд чи змінять курс відносин між США та Росією.

"Мені здається, що ніхто в Москві особливо не зацікавлений у кадрових змінах у Вашингтоні", – сказав неназваний колишній високопосадовець, який знайомий з думкою Кремля.