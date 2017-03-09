Головний поліцейський Ужгорода матюками розмовляє із підлеглими: є запис

Голова Управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачеві Юрій Марценишин проводить інструктаж для своїх підлеглих з використанням неабиякої добірної лайки.

Про це свідчить запис, який на своєму сайті опублікував губернатор Закарпаття Геннадій Москаль.

Він зізнався, що теж полюбляє міцне слівце. Проте, за словами губернатора, він не спілкується в такому стилі з підлеглими, а деякі слова на записі узагалі почув уперше.

"Головне ж у цій історії – не форма спілкування начальника з підлеглими перед тим, як вони виходять патрулювати вулиці, а те, що Марценишин створив нестерпну обстановку в колективі і повністю завалив показники в роботі", – написав Москаль.

Він уточнив, що за час роботи патрульної поліції кількість ДТП, і вулична злочинність в Ужгороді та Мукачеві тільки збільшилася.

Видно, начальник патрульної поліції у своїй роботі керувався перевернутим принципом пріснопам'ятного Ющенка – не ділом, а словом!,

– припустив голова Закарпаття.

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Обережно! Ненормативна лексика!

Нагадаємо, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль попросив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і главу Нацполіції Сергія Князєва змінити керівництво патрульної служби Ужгорода та Мукачева.