19:02
9 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA
20:40, 8 березня
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, 8 березня
Випуск новин за 18:00: Вбивство бізнесмена. Єврокомітет остаточно затвердив безвіз для України
Випуск новин
18:59, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Головний поліцейський Ужгорода матюками розмовляє із підлеглими: є запис

17:43, сьогодні 949 Читать новость на русском
Юрій Марценишин полюбляє гостре слівце
Юрій Марценишин полюбляє гостре слівце / Zaholovok.com.ua

Голова Управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачеві Юрій Марценишин проводить інструктаж для своїх підлеглих з використанням неабиякої добірної лайки.

Про це свідчить запис, який на своєму сайті опублікував губернатор Закарпаття Геннадій Москаль.

Він зізнався, що теж полюбляє міцне слівце. Проте, за словами губернатора, він не спілкується в такому стилі з підлеглими, а деякі слова на записі узагалі почув уперше.

"Головне ж у цій історії – не форма спілкування начальника з підлеглими перед тим, як вони виходять патрулювати вулиці, а те, що Марценишин створив нестерпну обстановку в колективі і повністю завалив показники в роботі", – написав Москаль.

Він уточнив, що за час роботи патрульної поліції кількість ДТП, і вулична злочинність в Ужгороді та Мукачеві тільки збільшилася.

Видно, начальник патрульної поліції у своїй роботі керувався перевернутим принципом пріснопам'ятного Ющенка – не ділом, а словом!,
– припустив голова Закарпаття.

Читайте також: Ляшко вголос матюкався у Верховній Раді: відео

Обережно! Ненормативна лексика!

Нагадаємо, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль попросив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і главу Нацполіції Сергія Князєва змінити керівництво патрульної служби Ужгорода та Мукачева.

Теги: Україна Новини Закарпаття Поліція Ужгород Геннадій Москаль
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Березовець прокоментував позбавлення Новинського недоторканості
 8 грудня 2016 , 13:30
Польський реформатор побачив в Україні економічне зростання
 5 листопада 2016 , 10:27 10
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук