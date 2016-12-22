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Телеканал новин 24 Головного аудитора НАТО з кулею у голові знайшли у Бельгії
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головного аудитора НАТО з кулею у голові знайшли у Бельгії

14:35, сьогодні 95047 Читать новость на русском
Штаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО / NATO

У бельгійському Андені знайшли тіло головного аудитора Північноатлантичного альянсу Іва Шанделона.

Як повідомляє Еспресо.TV з посиланням на бельгійські ЗМІ, тіло чоловіка виявили у 140 кілометрах від місця його роботи і в 100 кілометрах від міста Ленс, де він проживав.

Зауважимо, що поруч з тілом лежала незареєстрована зброя, яку він зазвичай тримав у бардачку, щоправда сам аудитор володів трьома видами зареєстрованої зброї.

Шанделон, Бельгія, НАТО

За словами людей з оточення головного аудитора НАТО, останнім часом загиблий отримував "дивні дзвінки".

Наразі ведеться слідство, правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Як відомо, Шанделон курував питання протидії тероризму.

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Теги: Зброя Кримінал НАТО Бельгія Жертви
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