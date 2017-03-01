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Головного лікаря психлікарні на Сумщині звинуватили у катуваннях

18:37, сьогодні 418 Читать новость на русском
Приміщення лікарні
Приміщення лікарні / Прокуратура

На Сумщині прокуратура підозрює головного лікаря Обласної спеціалізованої психіатричної лікарні № 2 в залишенні у небезпеці та катуванні пацієнтів.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.

З показів свідків та журналів обліку температури, вилучених у ході слідства, з листопада 2016 року по січень 2017 року у відділеннях лікарні, де перебували померлі пацієнти, температура була неприпустимо низькою проте головний лікар не вживала будь-яких дієвих заходів щодо вирішення даної ситуації,
– зазначили у прокуратурі.

Через низьку температуру страждали 415 пацієнтів, 5 з них через це загинули.

Усього провели ексгумацію семи трупів пацієнтів, які померли в грудні 2016 року. Результати експертизи ж показали, що причиною смерті п’яти пацієнтів була гостра гнійна пневмонія, зумовлена тривалим перебуванням у приміщенні з пониженою температурою.

У ще однієї пацієнтки – 28-річної дівчини, яка начебто померла від інтоксикації, виявили перелом усіх ребер з обох сторін та черепно-мозкову травму з крововиливом всередину.

Головному лікарю установи вручили повідомлення про підозру, їй загрожує 8 років в’язниці. Триває досудове розслідування.

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Теги: Україна Суми Кримінал
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