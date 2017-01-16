Головну ялинку країни перетворять на сувеніри

В понеділок, 16 січня, у Києві розпочнеться демонтаж голосної ялинки країни, яка була встановлена на Софійській площі.

Після того, як ялинку демонтують, її розділять на частини, оброблять і перетворять на сувеніри. Про це розповів організатор святкових заходів і засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький, передає "Вероятно".

"Ми розпиляємо її на невеликі куби, відшліфуємо і нанесемо напис: "Новий рік на Софійській 2017". Ми розраховуємо продати сувеніри, зібравши 49 тисяч гривень, які підуть в лісництво, де для Києва будуть вирощувати нову ялинку", – сказав Ігор Добруцький.

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