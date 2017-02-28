Головою Національного банку має бути не популярний політик, а професіонал, – експерт

За час управління НБУ Валерією Гонтаревою розпочалися реальні інституціональні реформи. Ключовим лейтмотивом цих реформ стало зростання незалежності НБУ від політики.

Таку думку сайту "24" висловив економічний експерт Павло Кухта.

Раніше Нацбанк був дуже залежний від політики. Наразі НБУ – незалежна інституція, як і закріплено законодавчо. Він повинен бути деполітизований. Це основа сучасних економік. Хтось із політиків намагався лобіювати свої неплатоспроможні банки, однак НБУ все одно їх ліквідував,

– говорить Кухта.

Павло Кухта також нагадує, що НБУ відійшов від практики часів Януковича, коли на регулятор чинили тиск політики. Зокрема, Нацбанк підтримував потрібні владі банки, друкував гроші за забаганками політиків і кредитував близькі до влади промислові підприємства. Утримання валютного курсу, за його словами, коштувало Україні значного зниження золотовалютних резервів.

"При Януковичі валютний курс утримували, оскільки на цьому і трималася та влада. При цьому вони нанесли велику шкоду країні. "З’їли" всі валютні резерви НБУ, створили неплатоспроможну банківську систему. Дозволили зловживання в банківській системі, а коли це луснуло, з’ясувалося, що чимало грошей тодішні чиновники вкрали", – зазначає Кухта.

Що стосується критики роботи НБУ, то за його словами – це питання дебатів і дискусій. Як консенсус, говорить Павло Кухта, серед експертної спільноти – не політиків і ліквідованих банкірів – є думка, що НБУ останні три роки рухався в правильному напрямку.

"Можна дебатувати навколо окремих деталей. Але підставою для звільнення може стати негативний висновок ради НБУ щодо роботи керівництва регулятора", – говорить він.

Як підкреслює експерт, важливо, щоб розпочаті реформи продовжилися. А ті люди, які можливо прийдуть на зміну нинішньому керівництву, були б технократами, яких поважає банківський ринок.

Голова центробанку є незалежною фігурою. Це не політична, а технократична позиція. Людину на цю посаду призначають не як популярного чи непопулярного політика, а як професіонала. Тому приводів відставки голови НБУ з політичних причин не може бути в принципі,

– зазначає Кухта.

Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ, глава НБУ Валерія Гонтарева зібралась у відставку. В якості кандидатів на посаду глави НБУ розглядають екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, голову правління "Приватбанку" Олександра Шлапака і третього президента України Віктора Ющенка. Проте в НБУ не підтверджують інформацію про відставку Гонтаревої.

Більш детально про можливу відставку Гонтаревої читайте в матеріалі: Відставка Гонтаревої: про доцільність і наслідки можливого звільнення глави НБУ