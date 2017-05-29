Головою партії "Народний рух України" став нардеп з фракції іншої політсили

У неділю, 28 травня, на 26-му з'їзд партії "Народний рух України" політична сила обрала своїм головою народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Віктора Кривенка. Він замінив на цій посаді Василя Куйбіду.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Зазначається, що новоспечений голова "Народного руху України" набрав близько 80% голосів делегатів зборів.

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"Народний рух України" заявляє про свою готовність відкрити двері новим людям. У всіх регіонах нашої країни ми повинні залучати до себе авторитетних представників громадянського суспільства. Ми впевнені, що такі люди допоможуть докорінно оновити владу і розпочати справжні зміни", – заявив під час свого виступу Кривенко.

Водночас на з’їзді одним із заступників голови партії було обрано іншого нардепа з "Блоку Петра Порошенка" Павла Кишкаря та члена "Народного руху України" Андрія Корната.