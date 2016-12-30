Голову райдержадміністрації на Львівщині зловили напідпитку за рулем, на місце приїхав Парасюк

У Львові поліція зупинила автомобіль, за кермом якої перебувала голова Жовківської райдержадміністрації Надія Щур. Поліцейські запідозрили, що жінка напідпитку.

Для встановлення усіх фактів було вирішено провести медекспертизу у наркодиспанцері. Однак ще перед тим Надія Щур зателефонувала зі свого номеру.

До наркодиспансеру прибув і народний депутат України Володимир Парасюк. Слід зазначити, що він пройшов у парламент по 122 одномандатному виборчому округу, в яких входить Жовківський район.

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