Гончаренко оприлюднив проросійський факт про Савченко

Герой України Надія Савченко вкотре піариться, щоправда це може бути результатом порад людей, "які не дуже сильно орієнтуються в українських реаліях".

Таку заяву зробив народний депутат Олексій Гончаренко у ефірі 5 Каналу.

"Ініціатива Надії Савченко – це ініціатива абсолютно піарна. І взагалі, знаєте, що вона мені нагадує? Це вже не перший раз. Якось Надія Савченко на Комітеті з національної безпеки його назвала таким чином, як він називається в Росії", – наголосив він.

На його думку, льотчицю оточують якісь радники, "які не дуже сильно орієнтуються в українських реаліях і підказують їй якісь речі, які в українських реаліях не є можливими в принципі".

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Нагадаємо, уранці 21 лютого нардеп Надія Савченко заявила, що хоче відмовитися від депутатської недоторканності.



Такий крок льотчиці лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала "піар-акцією", а за словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту Павла Пинзеника, подібні заяви взагалі не передбачені законодавством.