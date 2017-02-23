Гончаренко про викрадення: Я виступав у ролі потерпілого-наживки

Правоохоронці кілька місяців слідкували за групою, яка планувала викрадення народного депутата Олексія Гончаренка.

Про це політик розповів у коментарі одному з телеканалів.

Ця операція тривала кілька тижнів. Це була ретельна, кропітка робота СБУ. На якомусь етапі мене повідомили,

– розповів він.

Також депутат зазначив, що 22 лютого він виїхав в Одесу і 23 лютого вже було інсценоване його викрадення.

Недаремно вони обрали 23 лютого, такий сакральний для них день,

– зазначив він.

Гончаренко додав, що зараз він в безпеці і почуває себе нормально.

Також на його думку головним мотивом викрадення був тероризм – задля залякування.

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Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що нардепа Гончаренка викрали. Згодом правоохоронці повідомили, що завдяки роботі правоохоронців Гончаренка врятували. Також правоохоронці зазначили, що замовником викрадення є депутат Лиманської районної ради.