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БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА ЕНЕРГЕТИКА

Гончаренко розповів, хто знав про спецоперацію щодо викрадення

06:23, сьогодні 541
Олексій Гончаренко
Олексій Гончаренко / Соцмережі

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що інформацію про спецоперацію щодо його викрадення знало лише обмежене коло людей.

Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів.

"Знав я, співробітник Одеського управління СБУ та прокурор Одеської області, з якими я спілкувався. Хто знав ще з силових структур – я не знаю. Мені було заборонено це обговорювати з ким завгодно, навіть з дружиною. Тому ні з одним депутатом, колегою, політиком, я не обговорював", – наголосив нардеп.

Читайте також: Гончаренко про викрадення: Я виступав у ролі потерпілого-наживки

Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що нардепа Гончаренка викрали.

Згодом правоохоронці повідомили, що нардепа все ж вдалося врятувати.

Також силові органи зазначили, що замовником викрадення є депутат Лиманської районної ради.

Теги: Політика Україна Викрадення Гончаренка Олексій Гончаренко
Джерело: 24 Канал
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