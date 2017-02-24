Гончаренко розповів, хто знав про спецоперацію щодо викрадення

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що інформацію про спецоперацію щодо його викрадення знало лише обмежене коло людей.

Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів.

"Знав я, співробітник Одеського управління СБУ та прокурор Одеської області, з якими я спілкувався. Хто знав ще з силових структур – я не знаю. Мені було заборонено це обговорювати з ким завгодно, навіть з дружиною. Тому ні з одним депутатом, колегою, політиком, я не обговорював", – наголосив нардеп.

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