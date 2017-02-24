Гончеренко зробив гучну заяву щодо свого викрадення
Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко переконаний, що його викрадення – не помста, а справжній теракт.
Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.
Проте, хто був його замовником нардеп не знає.
Виходить, що три людини, одна з яких депутат "Опоблоку", підуть на багато років у в’язницю, щоб зробити мені піар,
– заявив Гончаренко.
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Також сьогодні, 24 лютого, у Верховній Раді міністр енергетики Ігор Насалик у звіті перед депутатами заперечив слова про бездіяльність його Міністерства. І додав, що вже реалізували проекти на чотирьох станціях, завдяки яким антрацитову групу вугілля замінили на іншу.
Зазначимо, що на засідання до Ради Уряд прийшов у повному складі. Проте, за словами деяких депутатів, це ілюзія єдності і в Кабміні є багато протиріч, що призводять до нульової ефективності.
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