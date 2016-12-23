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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Гонтарева розповіла, коли чекати наступного траншу від МВФ
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гонтарева розповіла, коли чекати наступного траншу від МВФ

21:16, 22 грудня 722 Читать новость на русском
Валерія Гонтарева каже, що наступного траншу чекати вже недовго
Валерія Гонтарева каже, що наступного траншу чекати вже недовго / Getty images

Глава Нацбанку Валерія Гонтарева прокоментувала націоналізацію "Приватбанку" і ухвалення Радою держбюджету та пояснила, як це пов’язано з новим траншем для України від Міжнародного валютного фонду.

Ми вже готуємося (до 4-го траншу, – ред.). У січні, думаю, будемо отримувати наступний транш,
– сказала вона в ефірі однієї з українських радіостанцій.

Гонтарева запевнила, що "все світове співтовариство" привітало Нацбанк і Україну з націоналізацією "Приватбанку".

Вона зазначила, що проблема цього найбільшого в країні банку була детально прописана в останньому меморандумі між МВФ та Україною при отриманні третього траншу кредиту EFF.

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Глава НБУ також нагадала, що у 2017-му році Україна очікує загалом отримання чотирьох траншів МВФ, а у 2016-му вдалось отримати лише один.

Гонтарева також повідомила, що перед введенням у "Приватбанк" тимчасової адміністрації з нього "списали" 2,6 мільярда гривень.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 грудня Кабмін на спеціальному засіданні ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави. Новим головою правління фінустанови став колишній міністр фінансів Олександр Шлапак.

Акції банку держава придбала за 1 гривню.

Теги: гроші Націоналізація ПриватБанку Україна Валерія Гонтарева МВФ Транш МВФ
Джерело: 24 Канал
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