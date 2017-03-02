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АВАРІЇ НА ШАХТАХ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Гонтарева розповіла, що чекає на економіку через блокаду Донбасу

14:42, сьогодні 587 Читать новость на русском
Гонтарева лякає економічними жахами через блокаду Донбасу
Гонтарева лякає економічними жахами через блокаду Донбасу / Getty Images

Голова Нацбанку України Валерія Гонтарева заявляє, що якщо блокада на Донбасі припиниться найближчим часом, то, за оцінками НБУ, негативний ефект як на ВВП, так і на платіжний баланс буде незначним.

Про це вона розповіла під час прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами глави НБУ, тривале продовження поточної ситуації призведе до остаточного розриву виробничих ланцюжків і поставок готової продукції. Як наслідок – скоротиться обсяг випуску металургійної продукції, коксу, електроенергії і тому подібного.

За нашими оцінками, за найбільш песимістичним сценарієм, продовження блокади до кінця року може уповільнити економічне зростання на 1,3 процентних пункти, тобто до 1,5% в поточному році,
– сказала Гонтарева.

Вона зазначила, що така ситуація на сході України може становити ризик інфляції опосередковано, через негативний вплив на платіжний баланс і обмінний курс. Також глава НБУ повідомила, що на стан поточного рахунку може впливати скорочення експорту металургійної продукції і збільшення імпорту енергетичного вугілля.

Читайте також: Розпочався другий етап блокади Донбасу

За нашими оцінками, в результаті сальдо поточного рахунку платіжного балансу може погіршитися приблизно на 2 млрд дол., відповідно, це може негативно вплинути на динаміку міжбанківського валютного ринку,
– пояснила Гонтарева.

Теги: Україна Валерія Гонтарева НБУ Блокада ВВП
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