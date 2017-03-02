Гонтарева розповіла, що чекає на економіку через блокаду Донбасу

Голова Нацбанку України Валерія Гонтарева заявляє, що якщо блокада на Донбасі припиниться найближчим часом, то, за оцінками НБУ, негативний ефект як на ВВП, так і на платіжний баланс буде незначним.

Про це вона розповіла під час прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами глави НБУ, тривале продовження поточної ситуації призведе до остаточного розриву виробничих ланцюжків і поставок готової продукції. Як наслідок – скоротиться обсяг випуску металургійної продукції, коксу, електроенергії і тому подібного.

За нашими оцінками, за найбільш песимістичним сценарієм, продовження блокади до кінця року може уповільнити економічне зростання на 1,3 процентних пункти, тобто до 1,5% в поточному році,

– сказала Гонтарева.

Вона зазначила, що така ситуація на сході України може становити ризик інфляції опосередковано, через негативний вплив на платіжний баланс і обмінний курс. Також глава НБУ повідомила, що на стан поточного рахунку може впливати скорочення експорту металургійної продукції і збільшення імпорту енергетичного вугілля.

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За нашими оцінками, в результаті сальдо поточного рахунку платіжного балансу може погіршитися приблизно на 2 млрд дол., відповідно, це може негативно вплинути на динаміку міжбанківського валютного ринку,

– пояснила Гонтарева.