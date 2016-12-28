Гонтарева знову шокувала своєю декларацією

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева задекларувала 52,572 мільйона гривень за продаж своєї частки в інвестиційній компанії ICU (Investment Capital Ukraine).

Таку інформацію оприлюднено в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, передають "Українські Новини".

Зауважимо, про зміни йдеться в оприлюдненому 28 грудня повідомленні про те, що очільниця НБУ отримала дохід у 52,6 мільйона гривень від ICU за продаж цінних паперів.

До слова, у 2014 році Валерія Гонтарева відразу після призначення продала свою частку в ICU бізнес-партнерам Макару Пасенюку та Костянтину Стеценко.

Відтак, перший транш у 2014 році склав 24,3 мільйона гривень, а у 2015-му вона отримала 23,518 мільйона гривень як другий транш.

Тепер же глава НБУ задекларувала ще 52,6 мільйона гривень отриманого доходу від продажу.

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