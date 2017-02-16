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Гонтареву потрібно перевірити на детекторі брехні, – блогер "Української правди"

18:33, сьогодні 149 Читать новость на русском
Валерія Гонтарева
Валерія Гонтарева / politrada.com

У конфлікт між главою Нацбанку Валерією Гонтаревою і власником агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегом Бахматюком час втрутитися президенту України Петру Порошенко.

Про це в блозі на "Українській правді" написав політичний оглядач Дмитро Тузов.

За словами Тузова, Гонтареву спіймали на відвертому лукавстві: голова правління ПриватБанку, екс-міністр фінансів Олександр Шлапак спростував її заяву, нібито Бахматюк не пропонував Нацбанку варіанти порятунку, який належав бізнесменові VAB Банку.

"Олег Бахматюк пропонував Нацбанку часткову націоналізацію і план докапіталізації фінансової установи із залученням 2,5-3 млрд грн інвестиційно-кредитних ресурсів з міжнародних ринків. Але, за словами Шлапака, угода не відбулася через жорстку позицію Нацбанку і МВФ. Тобто фактично банк можна було врятувати? Дивно, але Валерія Гонтарева раніше говорила, що Олег Бахматюк не намагався реструктуризувати кредити рефінансування НБУ, видані банку, а варіант часткової націоналізації VAB Банку ніколи не розглядався", – написав експерт.

"Цікаво, чим пояснюється такий різнобій в заявах Шлапака і Гонтаревої? Хто говорить неправду? Хто може розібратися в тому, що відбувається? Звичайно, якби у нас були законодавчі норми про можливість проходження чиновниками і банкірами перевірки на детекторі брехні, це б прояснило ситуацію. Тому що, як бачимо, замість конструктиву там переважають тільки емоції і суперечливі заяви, що негативно відбивається на інтересах держави, так як за "особистісні" війни розплачуються громадяни України", – підкреслив блогер.

Дмитро Тузов нагадав, що з 2014 року в Україні було ліквідовано 87 українських банків, хоча приклад ПриватБанку показав, що великі банки "при наявності політичної волі можна було врятувати".

Нагадаємо, вчора Олександр Шлапак заявив, що власник VAB Банку Олег Бахматюк дійсно пропонував Нацбанку план докапіталізації фінустанови, причому основну частину необхідної суми готовий був внести сам акціонер. Відповідний документ розглядався в 2014 році на рівні правління НБУ.

"Документ передбачав участь держави в докапіталізації VAB Банку за умови внесення основної суми самим власником банку", – пояснив Шлапак.

Відповідаючи на питання чому провести докапіталізацію і врятувати банк не вдалося, Олександр Шлапак підкреслив, що ключову роль в цьому зіграла позиція керівництва Національного банку.

ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" (ВіЕйБі Банк) був віднесений до категорії неплатоспроможних 20 листопада 2014 року. В інтерв'ю виданню "Ліга" глава Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що нібито варіант часткової націоналізації VAB Банку ніколи не розглядався.

Коментуючи заяву Валерії Гонтаревої, Олег Бахматюк зазначив, що в 2014 році "був підготовлений і підписаний протокол про виведення VAB Банку з критичного стану шляхом його докапіталізації, узгоджений з тодішнім прем'єром Арсенієм Яценюком, Валерією Гонтаревою, її першим заступником Олександром Пісаруком і Олександром Шлапаком, який очолював тоді Мінфін. В рамках документа Бахматюк гарантував вкладення 200 млн доларів, однак реалізація цього покрокового плану було зірвано з використанням листи Міжнародного валютного фонду".

Теги: Валерія Гонтарева НБУ Банки МВФ Міністерство фінансів України
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