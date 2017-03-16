Google допоможе батькам контролювати смартфони дітей

Google створила додаток Family Link, який дозволяє батькам контролювати, як діти використовують свої смартфони.
Як повідомили на офіційному блозі компанії, пристосування може блокувати завантаження будь-яких додатків. Аби скачати програму, доведеться надсилати запит одному із батьків.
Крім цього, Family Link веде статистику, скільки часу діти просиджують у телефоні. Програма може вимикати смартфон, наприклад, у нічний час, та блокувати доступ до гаджету після певного часу.
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Family Link поки доступний у бета-версії та лише родинам із США з дітьми до 13 років.