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Google Maps допомагатиме водіям у пошуках авто

17:09, сьогодні 134 Читать новость на русском
Google Maps шукатиме прикарковані авто
Google Maps шукатиме прикарковані авто / volynnews.com

Оновлена бета-версія додатку Google Maps допомагатиме водіям шукати їх авто на стоянках.

Водій, коли припаркує авто, зможе поставити помітку на карті. Окрім цього, він може вносити певні замітки або навіть встановлювати таймер, пише Mashable.

Це дуже зручно, коли машина може бути припаркованою певний час. До того ж, водій зможе навіть долучати фото, аби пізніше зорієнтуватись у просторі.

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Ці функції поки доступні лише для користувачів Android. Коли ж вийде повна версія або версія для iPhone невідомо.

Раніше, шукати припарковану машину можна було в Apple Maps на iOS 10. Однак в цьому випадку потрібен Bluetooth-зв’язок між авто та смартфоном.

Теги: LifeStyle Google
Джерело: 24 Канал
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