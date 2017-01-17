Google Maps маніпулює картою Криму

Google створив три версії однієї й тієї ж карти Криму: у першій і другій (українській та інтернаціональній), він належить Україні й перебуває під російською окупацією, а в третій (російській версії) півострів відокремлено від української території товстою смугою державного кордону.

Про це пише Борис Немировський у своїй статті "Шулер на ім'я Google Maps, або Чий Крим на картах".

Як зазначається, у конкурента Google Maps, компанії Bing, яка належить Microsoft, Крим в будь-якій версії – український. Таким же чином півострів зображений і на офіційній мапі, яку було затверджено Організацією Об'єднаних Націй у 2014 році – взагалі без пунктирної лінії.



Російськомовна версія мапи Bing і Крим на ній. Скріншот: Bing Maps

Отже, як резюмує автор, керівництво Bing, на відміну від сервісу Google, виконує міжнародне законодавство.

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