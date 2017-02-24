Google подав в суд на Uber

Підрозділ Google звинувачує додаток Uber у крадіжці технологій безпілотного автомобіля.

Про це повідомляє ВВС.

Структура Google, а саме компанія Waymo, яка розробляє засоби керування безпілотним автомобілем, подала до федерального суду Сан-Франциско позов до Otto (дочірньої компанії Uber).

Компанія звинувачує Otto в крадіжці 14 тис. файлів, що містять конфіденційні документи і оригінальні розробки щодо сенсорних систем безпілотного автомобіля.

За версією позивача, такі дані викрав Ентоні Левандовскі. Він був одним з керівників проекту безпілотного автомобіля в Google, а пізніше став співзасновником компанії Otto.

Фірма Waymo вважає, саме ці файли в процесі швидкої розробки дозволили конкурентам зробити сенсорну систему автомобіля.

Компанія Google вимагає компенсувати завдані збитки, проте їхня сума не розголошується.

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